Вагенкнехт призвала оказать давление на Киев
Вагенкнехт: для урегулирования конфликта на Украине необходимо давление на Киев
© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что для урегулирования конфликта на Украине Германии необходимо оказать давление на Киев, отметив, что Бразилия и Китай предложили хороший план достижения мира.
"Есть хороший мирный план со стороны Бразилии и Китая... Китайцы могли бы оказать влияние на (президента России Владимира - ред.) Путина, и мы должны сделать то же самое с (Владимиром - ред.) Зеленским, чтобы обе стороны были вынуждены пойти на компромисс", - заявила политик в интервью медиагруппе Funke.
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При этом Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества.
Вагенкнехт отметила также, что положить конец конфликту на Украине невозможно путем наращивания вооружений. Она призвала добиваться урегулирования путем дипломатических усилий.
В мае 2024 года КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса", в котором говорится, что единственный путь к завершению конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Зеленский пренебрежительно отозвался о плане Китая и Бразилии. Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может критиковать подобные мирные инициативы, так как решать за Киев будет Запад.
В конце сентября 2024 года глава МИД КНР Ван И объявил о планах создания странами глобального Юга платформы "Друзья мира" для мирного разрешения украинского кризиса.
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