https://ria.ru/20241012/germanija-1977734974.html

Вагенкнехт призвала оказать давление на Киев

Вагенкнехт призвала оказать давление на Киев - РИА Новости, 12.10.2024

Вагенкнехт призвала оказать давление на Киев

Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что для урегулирования конфликта на Украине Германии... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:08

2024-10-12T14:08

2024-10-12T14:08

в мире

китай

бразилия

украина

сара вагенкнехт

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904786761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48f0f2dd309c44d2ca62338668bb6f3f.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что для урегулирования конфликта на Украине Германии необходимо оказать давление на Киев, отметив, что Бразилия и Китай предложили хороший план достижения мира. "Есть хороший мирный план со стороны Бразилии и Китая... Китайцы могли бы оказать влияние на (президента России Владимира - ред.) Путина, и мы должны сделать то же самое с (Владимиром - ред.) Зеленским, чтобы обе стороны были вынуждены пойти на компромисс", - заявила политик в интервью медиагруппе Funke. При этом Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества. Вагенкнехт отметила также, что положить конец конфликту на Украине невозможно путем наращивания вооружений. Она призвала добиваться урегулирования путем дипломатических усилий. В мае 2024 года КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса", в котором говорится, что единственный путь к завершению конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Зеленский пренебрежительно отозвался о плане Китая и Бразилии. Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может критиковать подобные мирные инициативы, так как решать за Киев будет Запад. В конце сентября 2024 года глава МИД КНР Ван И объявил о планах создания странами глобального Юга платформы "Друзья мира" для мирного разрешения украинского кризиса.

https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html

https://ria.ru/20240913/zelenskiy-1972522386.html

китай

бразилия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, бразилия, украина, сара вагенкнехт, мария захарова