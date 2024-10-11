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Делегация Совфеда примет участие в Ассамблее Межпарламентского союза - РИА Новости, 11.10.2024
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12:44 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/shveytsariya-1977573335.html
Делегация Совфеда примет участие в Ассамблее Межпарламентского союза
Делегация Совфеда примет участие в Ассамблее Межпарламентского союза - РИА Новости, 11.10.2024
Делегация Совфеда примет участие в Ассамблее Межпарламентского союза
Делегация российских парламентариев с 13 по 17 октября примет участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Швейцарии, возглавит ее вице-спикер... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:44
2024-10-11T12:44
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константин косачев
лилия гумерова
галина карелова
совет федерации рф
межпарламентский союз
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Делегация российских парламентариев с 13 по 17 октября примет участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Швейцарии, возглавит ее вице-спикер Совфеда Константин Косачев, сообщает сайт СФ. "В период с 13 по 17 октября делегация Федерального Собрания РФ во главе с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым примет участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза в Швейцарской Конфедерации", - говорится в сообщении. В повестке Ассамблеи – дискуссия на тему "Использование достижений науки, техники и инноваций (НТИ) в интересах более мирного и устойчивого развития в будущем", заседания постоянного комитета по вопросам устойчивого развития, постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности и постоянного комитета по вопросам демократии и прав человека. На площадке Ассамблеи ожидается проведение совместной встречи руководителей парламентских делегаций БРИКС, координационной встречи руководителей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в МПС, заседание геополитической группы МПС "Евразия". Сенаторы также примут участие в Форуме женщин-парламентариев и Форуме молодых парламентариев. В состав делегации от Совета Федерации войдут председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый зампредседателя комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Галина Карелова, замглавы международного комитета СФ и председатель комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
https://ria.ru/20240820/mid-1967409625.html
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россия, швейцария, константин косачев, лилия гумерова, галина карелова, совет федерации рф, межпарламентский союз, брикс
Россия, Швейцария, Константин Косачев, Лилия Гумерова, Галина Карелова, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз, БРИКС
Делегация Совфеда примет участие в Ассамблее Межпарламентского союза

Сенаторы примут участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза в Швейцарии

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Делегация российских парламентариев с 13 по 17 октября примет участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Швейцарии, возглавит ее вице-спикер Совфеда Константин Косачев, сообщает сайт СФ.
"В период с 13 по 17 октября делегация Федерального Собрания РФ во главе с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым примет участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза в Швейцарской Конфедерации", - говорится в сообщении.
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В повестке Ассамблеи – дискуссия на тему "Использование достижений науки, техники и инноваций (НТИ) в интересах более мирного и устойчивого развития в будущем", заседания постоянного комитета по вопросам устойчивого развития, постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности и постоянного комитета по вопросам демократии и прав человека.
На площадке Ассамблеи ожидается проведение совместной встречи руководителей парламентских делегаций БРИКС, координационной встречи руководителей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в МПС, заседание геополитической группы МПС "Евразия".
Сенаторы также примут участие в Форуме женщин-парламентариев и Форуме молодых парламентариев.
В состав делегации от Совета Федерации войдут председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый зампредседателя комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Галина Карелова, замглавы международного комитета СФ и председатель комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
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РоссияШвейцарияКонстантин КосачевЛилия ГумероваГалина КареловаСовет Федерации РФМежпарламентский союзБРИКС
 
 
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