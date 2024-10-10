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Германия поставляла и будет поставлять оружие Израилю, уверяет Шольц
Германия поставляла и будет поставлять оружие Израилю, уверяет Шольц - РИА Новости, 10.10.2024
Германия поставляла и будет поставлять оружие Израилю, уверяет Шольц
Германия поставляла и будет продолжать поставлять оружие Израилю, заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в нижней палате парламента (бундестаге). РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:22
2024-10-10T16:22
2024-10-10T16:22
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олаф шольц
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Германия поставляла и будет продолжать поставлять оружие Израилю, заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в нижней палате парламента (бундестаге). В ходе дебатов, посвящённых недавней годовщине нападения ХАМАС на Израиль, глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц обвинил Шольца и его правительство в задержке поставок оружия в Израиль и даже оказании давления на его правительство, чтобы оно не просило Берлин о новых поставках. "Мы поставляли оружие и мы будем поставлять оружие", - ответил Шольц, чьи слова приводятся на сайте бундестага. "Мы в правительстве приняли решения, чтобы обеспечить в ближайшее время новые поставки", - добавил канцлер. В конце сентября глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не поставляет Израилю оружие, которые может быть использовано для боевых действий в секторе Газа. Однако в речи, посвящённой годовщине нападения ХАМАС, Бербок просто сказала, что Германия продолжает поставлять оружие Израилю. Ранее издание Bild сообщило, что Германия с прошлого года не даёт ответ на запрос Израиля о поставках боеприпасов для танков и другого вооружения, но при этом одобрила запрос на поставки вооружений от Катара.
https://ria.ru/20241009/zelenskiy--1977275576.html
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в мире, германия, израиль, берлин (город), олаф шольц, анналена бербок, фридрих мерц, хамас, хдс/хсс, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Германия, Израиль, Берлин (город), Олаф Шольц, Анналена Бербок, Фридрих Мерц, ХАМАС, ХДС/ХСС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Германия поставляла и будет поставлять оружие Израилю, уверяет Шольц
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Израилю