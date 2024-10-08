https://ria.ru/20241008/kurskaya-1976973223.html

ВС России нанесли удары по ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области

ВС России нанесли удары по ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 08.10.2024

ВС России нанесли удары по ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области

Российские войска нанесли поражение скоплениям ВСУ в районах 16 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:00

2024-10-08T14:00

2024-10-08T14:02

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение скоплениям ВСУ в районах 16 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бунякино, Катериновка, Макеевка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Хотень и Шпиль.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, безопасность