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ВС России нанесли удары по ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 08.10.2024
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14:00 08.10.2024 (обновлено: 14:02 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/kurskaya-1976973223.html
ВС России нанесли удары по ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области
ВС России нанесли удары по ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 08.10.2024
ВС России нанесли удары по ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области
Российские войска нанесли поражение скоплениям ВСУ в районах 16 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:00
2024-10-08T14:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение скоплениям ВСУ в районах 16 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бунякино, Катериновка, Макеевка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Хотень и Шпиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области

МО сообщило об ударах ВС России по ВСУ в 16 населенных пунктах Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета ВС РФ в Курской области
Работа минометного расчета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа минометного расчета ВС РФ в Курской области
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение скоплениям ВСУ в районах 16 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бунякино, Катериновка, Макеевка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Хотень и Шпиль.
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