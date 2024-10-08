https://ria.ru/20241008/khabarovsk-1976875382.html

Из сгоревшего театра в Хабаровске удалось спасти костюмы артистов

Из сгоревшего театра в Хабаровске удалось спасти костюмы артистов - РИА Новости, 08.10.2024

Из сгоревшего театра в Хабаровске удалось спасти костюмы артистов

Внушительное количество костюмов артистов-вокалистов удалось спасти из сгоревшего на прошлой неделе театра музыкальной комедии в Хабаровске, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T06:32

2024-10-08T06:32

2024-10-08T06:32

культура

хабаровск

хабаровский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 8 окт - РИА Новости. Внушительное количество костюмов артистов-вокалистов удалось спасти из сгоревшего на прошлой неделе театра музыкальной комедии в Хабаровске, сообщает руководство учреждения. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске 3 октября утром. Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Был создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора. Жертв нет, была госпитализирована одна женщина с травмой. О полной ликвидации пожара краевой главк МЧС сообщил вечером 5 октября. Расследуются административные и уголовные дела по факту произошедшего ЧП. "До последнего сотрудники продолжали заходить в сгоревшее здание и выносили остатки костюмов, тканей, техники и оборудования. Что-то и вовсе приходилось выбрасывать из окон... Есть и хорошие новости: нам все же удалось спасти внушительное количество костюмов артистов-вокалистов и мужской части хора и балета", - сообщается в официальном Telegram-канале театра. Тем не менее, потери были неизбежны, отметили в учреждении. Практически все женские костюмы для балета и хора спасти не удалось - они находились в наиболее пораженной части здания. Из уцелевшего: единицы, что находились на этажах и в пошивочном цеху. Среди них новые сценические наряды к премьере "Сны Пушкина", которая была запланирована на конец октября. "Всеобщими усилиями мы стараемся привести одежду в порядок. Все вывезенное из театра имущество располагается в специально выделенных под склад помещениях. Сердечно благодарим правительство Хабаровского края и министерство культуры Хабаровского края за поддержку. Мы также очень признательны работникам других учреждений культуры, преданным зрителям театра, которые добровольно приняли участие в спасательных работах", - сообщает театр. Накануне губернатор Дмитрий Демешин заявил, что в качестве единовременной материальной помощи всем работникам (333 человека) музкомедии будет выплачено по 20 тысяч рублей до 15 октября. Глава региона сообщил также, что в качестве временных площадок для выступлений артистов рассматривается Дом офицеров (ОДОРА) Восточного военного округа и кинотеатр "Совкино". Труппа музыкального театра в полном составе встретится со зрителями на большом концерте "Мы вместе" уже 11 октября в ОДОРА. Руководство театра отмечает, что каждый купленный билет равен поддержке и личному вкладу каждого в будущее театра. Демешин рассказал ранее, что уже 24 сценические площадки по всей России приглашают театр на гастроли. Губернатор сообщал также, что учреждение будет восстанавливаться, на это требуется более 10 миллиардов рублей. Хабаровский краевой академический музыкальный театр – крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основан в 1926 году.

https://ria.ru/20241004/habarovsk-1976336159.html

https://realty.ria.ru/20241003/demeshin-1976114974.html

https://ria.ru/20241003/pozhar-1976143770.html

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хабаровск, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия