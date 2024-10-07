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Нарышкин: США и Великобритания ответственны за накачивание Киева оружием - РИА Новости, 07.10.2024
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15:08 07.10.2024 (обновлено: 15:29 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976783593.html
Нарышкин: США и Великобритания ответственны за накачивание Киева оружием
Нарышкин: США и Великобритания ответственны за накачивание Киева оружием - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин: США и Великобритания ответственны за накачивание Киева оружием
США и Британия "накачивают" киевский режим джихадистами и оружием, превращаются в государства-спонсоры терроризма, за что понесут ответственность, заявил глава... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:08
2024-10-07T15:29
в мире
сша
великобритания
киев
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США и Британия "накачивают" киевский режим джихадистами и оружием, превращаются в государства-спонсоры терроризма, за что понесут ответственность, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Для достижения своих геополитических целей англосаксы считают оправданным использовать любые средства, не исключая террор. "Накачивая" преступный киевский режим джихадистами и оружием, США и Великобритания уверенно движутся по пути превращения в государства-спонсоры терроризма. Они понесут за это ответственность. Как гласит старая мудрость - сеющий ветер неизбежно пожнет бурю", - сказал Нарышкин слова которого цитирует сайт СВР.
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в мире, сша, великобритания, киев, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Великобритания, Киев, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин: США и Великобритания ответственны за накачивание Киева оружием

Нарышкин: США и Великобритания ответственны за накачивание Киева джихадистами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США и Британия "накачивают" киевский режим джихадистами и оружием, превращаются в государства-спонсоры терроризма, за что понесут ответственность, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Для достижения своих геополитических целей англосаксы считают оправданным использовать любые средства, не исключая террор. "Накачивая" преступный киевский режим джихадистами и оружием, США и Великобритания уверенно движутся по пути превращения в государства-спонсоры терроризма. Они понесут за это ответственность. Как гласит старая мудрость - сеющий ветер неизбежно пожнет бурю", - сказал Нарышкин слова которого цитирует сайт СВР.
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В миреСШАВеликобританияКиевСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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