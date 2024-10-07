https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976783593.html

Нарышкин: США и Великобритания ответственны за накачивание Киева оружием

Нарышкин: США и Великобритания ответственны за накачивание Киева оружием - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин: США и Великобритания ответственны за накачивание Киева оружием

США и Британия "накачивают" киевский режим джихадистами и оружием, превращаются в государства-спонсоры терроризма, за что понесут ответственность, заявил глава... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:08

2024-10-07T15:08

2024-10-07T15:29

в мире

сша

великобритания

киев

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США и Британия "накачивают" киевский режим джихадистами и оружием, превращаются в государства-спонсоры терроризма, за что понесут ответственность, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Для достижения своих геополитических целей англосаксы считают оправданным использовать любые средства, не исключая террор. "Накачивая" преступный киевский режим джихадистами и оружием, США и Великобритания уверенно движутся по пути превращения в государства-спонсоры терроризма. Они понесут за это ответственность. Как гласит старая мудрость - сеющий ветер неизбежно пожнет бурю", - сказал Нарышкин слова которого цитирует сайт СВР.

https://ria.ru/20240920/turtsiya-1973747937.html

сша

великобритания

киев

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в мире, сша, великобритания, киев, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)