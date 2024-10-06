https://ria.ru/20241006/ugledar-1976642810.html

Минобороны раскрыло детали освобождения Угледара

Минобороны раскрыло детали освобождения Угледара - РИА Новости, 06.10.2024

Минобороны раскрыло детали освобождения Угледара

Освобождение Угледара было обеспечено внезапностью действий российских военнослужащих, рассказал на видео Минобороны РФ заместитель командующего войсками... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T19:22

2024-10-06T19:22

2024-10-06T19:57

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вооруженные силы украины

безопасность

угледар

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Освобождение Угледара было обеспечено внезапностью действий российских военнослужащих, рассказал на видео Минобороны РФ заместитель командующего войсками группировки войск "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков. Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября. "Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал многоэшелонированные рубежи и позиции и на подступах к городу, и непосредственно в жилой застройке. Есть подземные коммуникации. Всё приходилось брать с боями, штурмом. Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех", - сказал Греков. Он также отметил, что особенность освобождения города заключалась в том, что одновременно в нем принимали участие соединения и воинские части военного округа, ведущие штурм с разных направлений. Военнослужащий подразделения спецназначения с позывным "Молоток", принимавший участие в штурме города, рассказал, что укрепрайоны ВСУ были очень серьезные и подготовленные. По словам бойца, использовалось всё – от противотанковых мин до противотанковых рвов и блиндажей. Греков отметил, что первыми над освобожденным Угледаром были водружены Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. "А сегодня мы ставим точку в освобождении данного города, водружая флаг Восточного военного округа", - сказал генерал. Он подчеркнул, что все принимавшие участие в штурме Угледара будут представлены командованием к государственным наградам. "Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику. Операция по захвату Угледара завершена", - заключил Греков.

https://ria.ru/20241006/ugledar-1976638798.html

https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976632045.html

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Водружение флага над освобожденным российскими войсками Угледаром "Это был крепкий орешек": замкомандующего группировки "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков сообщил о завершении зачистки Угледара, освобожденного 3 октября. Все принимавшие участие в освобождении Угледара будут представлены командованием к наградам. 2024-10-06T19:22 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, угледар