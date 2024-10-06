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Минобороны раскрыло детали освобождения Угледара - РИА Новости, 06.10.2024
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19:22 06.10.2024 (обновлено: 19:57 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/ugledar-1976642810.html
Минобороны раскрыло детали освобождения Угледара
Минобороны раскрыло детали освобождения Угледара - РИА Новости, 06.10.2024
Минобороны раскрыло детали освобождения Угледара
Освобождение Угледара было обеспечено внезапностью действий российских военнослужащих, рассказал на видео Минобороны РФ заместитель командующего войсками... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:22
2024-10-06T19:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
угледар
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Освобождение Угледара было обеспечено внезапностью действий российских военнослужащих, рассказал на видео Минобороны РФ заместитель командующего войсками группировки войск "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков. Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября. "Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал многоэшелонированные рубежи и позиции и на подступах к городу, и непосредственно в жилой застройке. Есть подземные коммуникации. Всё приходилось брать с боями, штурмом. Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех", - сказал Греков. Он также отметил, что особенность освобождения города заключалась в том, что одновременно в нем принимали участие соединения и воинские части военного округа, ведущие штурм с разных направлений. Военнослужащий подразделения спецназначения с позывным "Молоток", принимавший участие в штурме города, рассказал, что укрепрайоны ВСУ были очень серьезные и подготовленные. По словам бойца, использовалось всё – от противотанковых мин до противотанковых рвов и блиндажей. Греков отметил, что первыми над освобожденным Угледаром были водружены Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. "А сегодня мы ставим точку в освобождении данного города, водружая флаг Восточного военного округа", - сказал генерал. Он подчеркнул, что все принимавшие участие в штурме Угледара будут представлены командованием к государственным наградам. "Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику. Операция по захвату Угледара завершена", - заключил Греков.
https://ria.ru/20241006/ugledar-1976638798.html
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Водружение флага над освобожденным российскими войсками Угледаром
"Это был крепкий орешек": замкомандующего группировки "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков сообщил о завершении зачистки Угледара, освобожденного 3 октября. Все принимавшие участие в освобождении Угледара будут представлены командованием к наградам.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Угледар
Минобороны раскрыло детали освобождения Угледара

Минобороны: освобождение Угледара было обеспечено внезапностью действий ВС РФ

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Освобождение Угледара было обеспечено внезапностью действий российских военнослужащих, рассказал на видео Минобороны РФ заместитель командующего войсками группировки войск "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков.
Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября.
© ИнфографикаОсвобожденный город Угледар в ДНР
Освобожденный город Угледар в ДНР
© Инфографика
Освобожденный город Угледар в ДНР
"Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал многоэшелонированные рубежи и позиции и на подступах к городу, и непосредственно в жилой застройке. Есть подземные коммуникации. Всё приходилось брать с боями, штурмом. Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех", - сказал Греков.
Он также отметил, что особенность освобождения города заключалась в том, что одновременно в нем принимали участие соединения и воинские части военного округа, ведущие штурм с разных направлений.
Военнослужащий подразделения спецназначения с позывным "Молоток", принимавший участие в штурме города, рассказал, что укрепрайоны ВСУ были очень серьезные и подготовленные. По словам бойца, использовалось всё – от противотанковых мин до противотанковых рвов и блиндажей.
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Греков отметил, что первыми над освобожденным Угледаром были водружены Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. "А сегодня мы ставим точку в освобождении данного города, водружая флаг Восточного военного округа", - сказал генерал.
Он подчеркнул, что все принимавшие участие в штурме Угледара будут представлены командованием к государственным наградам. "Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику. Операция по захвату Угледара завершена", - заключил Греков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУгледар
 
 
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