"Что-то угрожает?" Рютте поставили на место после его слов о России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели издания Die Welt раскритиковали призыв генсека НАТО Марка Рютте увеличить военный потенциал альянса для поддержки Украины и защиты от России.
"Зачем, разве НАТО что-то угрожает? Запомните: Украина — это не НАТО. Вмешиваясь во внешние конфликты, всегда есть риск стать их участником. Можно просто придерживаться договоров и заниматься обороной территории альянса, и все. Конечно, для этого понадобится эффективное вооружение, но тогда бы на него нашлись и деньги, которые сейчас просто выкидываются на ветер", — написал один из комментаторов.
"Зачем, разве НАТО что-то угрожает? Запомните: Украина — это не НАТО. Вмешиваясь во внешние конфликты, всегда есть риск стать их участником. Можно просто придерживаться договоров и заниматься обороной территории альянса, и все. Конечно, для этого понадобится эффективное вооружение, но тогда бы на него нашлись и деньги, которые сейчас просто выкидываются на ветер", — написал один из комментаторов.
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"Мы знаем, что Германии потребуется 100 лет, чтобы вновь привести бундесвер в боеспособное состояние. Сейчас у нас не получается даже в полном объеме направлять поставки на Украину, а оборонный бюджет еще долго не удастся довести до целевого показателя в 2% ВВП. Все, кто полагается на Германию, брошены на произвол судьбы. Горько, но так оно и есть", — отметил другой.
"Чего могут добиться хорошо вооруженные бригады, можно каждый день увидеть на примере ситуации на Украине. Погибшие, раненые — миллиарды на ветер; приходится уступать территорию противнику, с которым можно было бы достигнуть больших успехов на переговорах. Нет, герр Рютте, у вашего плана только один победитель — ВПК", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Переворот на Украине стал для США ключевым способом ослабить Россию и Европу, усилить собственные позиции на европейском континенте и способствовать росту оружейной и энергетической индустрии", — добавил читатель.
На этой неделе новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи с новым генсеком НАТО глава киевского режима признал, что союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники, а с получением членства в НАТО у страны возникают сложности.
"Чего могут добиться хорошо вооруженные бригады, можно каждый день увидеть на примере ситуации на Украине. Погибшие, раненые — миллиарды на ветер; приходится уступать территорию противнику, с которым можно было бы достигнуть больших успехов на переговорах. Нет, герр Рютте, у вашего плана только один победитель — ВПК", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Переворот на Украине стал для США ключевым способом ослабить Россию и Европу, усилить собственные позиции на европейском континенте и способствовать росту оружейной и энергетической индустрии", — добавил читатель.
На этой неделе новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи с новым генсеком НАТО глава киевского режима признал, что союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники, а с получением членства в НАТО у страны возникают сложности.
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