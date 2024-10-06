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"Что-то угрожает?" Рютте поставили на место после его слов о России - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/ryutte-1976626035.html
"Что-то угрожает?" Рютте поставили на место после его слов о России
"Что-то угрожает?" Рютте поставили на место после его слов о России - РИА Новости, 06.10.2024
"Что-то угрожает?" Рютте поставили на место после его слов о России
Читатели издания Die Welt раскритиковали призыв генсека НАТО Марка Рютте увеличить военный потенциал альянса для поддержки Украины и защиты от России. "Зачем,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:07
2024-10-06T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марк рютте
россия
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели издания Die Welt раскритиковали призыв генсека НАТО Марка Рютте увеличить военный потенциал альянса для поддержки Украины и защиты от России. "Зачем, разве НАТО что-то угрожает? Запомните: Украина — это не НАТО. Вмешиваясь во внешние конфликты, всегда есть риск стать их участником. Можно просто придерживаться договоров и заниматься обороной территории альянса, и все. Конечно, для этого понадобится эффективное вооружение, но тогда бы на него нашлись и деньги, которые сейчас просто выкидываются на ветер", — написал один из комментаторов. "Мы знаем, что Германии потребуется 100 лет, чтобы вновь привести бундесвер в боеспособное состояние. Сейчас у нас не получается даже в полном объеме направлять поставки на Украину, а оборонный бюджет еще долго не удастся довести до целевого показателя в 2% ВВП. Все, кто полагается на Германию, брошены на произвол судьбы. Горько, но так оно и есть", — отметил другой. "Чего могут добиться хорошо вооруженные бригады, можно каждый день увидеть на примере ситуации на Украине. Погибшие, раненые — миллиарды на ветер; приходится уступать территорию противнику, с которым можно было бы достигнуть больших успехов на переговорах. Нет, герр Рютте, у вашего плана только один победитель — ВПК", — поделился мнением еще один из пользователей. "Переворот на Украине стал для США ключевым способом ослабить Россию и Европу, усилить собственные позиции на европейском континенте и способствовать росту оружейной и энергетической индустрии", — добавил читатель. На этой неделе новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи с новым генсеком НАТО глава киевского режима признал, что союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники, а с получением членства в НАТО у страны возникают сложности.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241006/bayden-1976617338.html
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в мире, украина, марк рютте, россия, нато, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марк Рютте, Россия, НАТО, Владимир Зеленский

"Что-то угрожает?" Рютте поставили на место после его слов о России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели издания Die Welt раскритиковали призыв генсека НАТО Марка Рютте увеличить военный потенциал альянса для поддержки Украины и защиты от России.

"Зачем, разве НАТО что-то угрожает? Запомните: Украина — это не НАТО. Вмешиваясь во внешние конфликты, всегда есть риск стать их участником. Можно просто придерживаться договоров и заниматься обороной территории альянса, и все. Конечно, для этого понадобится эффективное вооружение, но тогда бы на него нашлись и деньги, которые сейчас просто выкидываются на ветер", — написал один из комментаторов.
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"Мы знаем, что Германии потребуется 100 лет, чтобы вновь привести бундесвер в боеспособное состояние. Сейчас у нас не получается даже в полном объеме направлять поставки на Украину, а оборонный бюджет еще долго не удастся довести до целевого показателя в 2% ВВП. Все, кто полагается на Германию, брошены на произвол судьбы. Горько, но так оно и есть", — отметил другой.

"Чего могут добиться хорошо вооруженные бригады, можно каждый день увидеть на примере ситуации на Украине. Погибшие, раненые — миллиарды на ветер; приходится уступать территорию противнику, с которым можно было бы достигнуть больших успехов на переговорах. Нет, герр Рютте, у вашего плана только один победитель — ВПК", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Переворот на Украине стал для США ключевым способом ослабить Россию и Европу, усилить собственные позиции на европейском континенте и способствовать росту оружейной и энергетической индустрии", — добавил читатель.

На этой неделе новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи с новым генсеком НАТО глава киевского режима признал, что союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники, а с получением членства в НАТО у страны возникают сложности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарк РюттеРоссияНАТОВладимир Зеленский
 
 
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