https://ria.ru/20241006/pozhar-1976624255.html
Врач рассказал о сотрудниках МЧС, пострадавших при пожаре в Каспийске
Врач рассказал о сотрудниках МЧС, пострадавших при пожаре в Каспийске - РИА Новости, 06.10.2024
Врач рассказал о сотрудниках МЧС, пострадавших при пожаре в Каспийске
Состояние трех сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара в Каспийске, средней степени тяжести, у них ожоги от 10% до 26% поверхности тела, сообщил... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:40
2024-10-06T15:40
2024-10-06T16:22
происшествия
каспийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Состояние трех сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара в Каспийске, средней степени тяжести, у них ожоги от 10% до 26% поверхности тела, сообщил заведующий ожоговым центром Республиканской клинической больницы (РКБ) имени А.В.Вишневского Магомед Ахмедов.В воскресенье в Каспийске произошел пожар в трехэтажном торговом здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13, которое расположено на территории выставочного центра "Каспий экспо". В МЧС России сообщили, что на пожаре пострадали трое сотрудников ведомства. Позже там добавили, что открытое горение ликвидировано."У одного пострадавшего порядка 26% ожогов поверхности тела, у двоих других – около 10%, у всех троих - термоингаляционное поражение первой степени. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы в реанимационное отделение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – приводит слова Ахмедова пресс-служба РКБ.
каспийск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976615518_127:0:888:571_1920x0_80_0_0_696f63f8fe7cf55eabefffd4ace3d71d.jpg
Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска
Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС.
2024-10-06T15:40
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, республика дагестан
Происшествия, Каспийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
Врач рассказал о сотрудниках МЧС, пострадавших при пожаре в Каспийске
МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Состояние трех сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара в Каспийске, средней степени тяжести, у них ожоги от 10% до 26% поверхности тела, сообщил заведующий ожоговым центром Республиканской клинической больницы (РКБ) имени А.В.Вишневского Магомед Ахмедов.
2024-10-06T15:40
true
PT0M25S
Врач рассказал о сотрудниках МЧС, пострадавших при пожаре в Каспийске
Врач: трое сотрудников МЧС при пожаре в Каспийске получили ожоги средней тяжести
МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Состояние трех сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара в Каспийске, средней степени тяжести, у них ожоги от 10% до 26% поверхности тела, сообщил заведующий ожоговым центром Республиканской клинической больницы (РКБ) имени А.В.Вишневского Магомед Ахмедов.
В воскресенье в Каспийске произошел пожар в трехэтажном торговом здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13, которое расположено на территории выставочного центра "Каспий экспо". В МЧС России сообщили, что на пожаре пострадали трое сотрудников ведомства. Позже там добавили, что открытое горение ликвидировано.
"У одного пострадавшего порядка 26% ожогов поверхности тела, у двоих других – около 10%, у всех троих - термоингаляционное поражение первой степени. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы в реанимационное отделение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – приводит слова Ахмедова пресс-служба РКБ.