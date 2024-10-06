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Врач рассказал о сотрудниках МЧС, пострадавших при пожаре в Каспийске

Врач рассказал о сотрудниках МЧС, пострадавших при пожаре в Каспийске - РИА Новости, 06.10.2024

Врач рассказал о сотрудниках МЧС, пострадавших при пожаре в Каспийске

Состояние трех сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара в Каспийске, средней степени тяжести, у них ожоги от 10% до 26% поверхности тела, сообщил... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:40

2024-10-06T15:40

2024-10-06T16:22

происшествия

каспийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Состояние трех сотрудников МЧС, пострадавших при тушении пожара в Каспийске, средней степени тяжести, у них ожоги от 10% до 26% поверхности тела, сообщил заведующий ожоговым центром Республиканской клинической больницы (РКБ) имени А.В.Вишневского Магомед Ахмедов.В воскресенье в Каспийске произошел пожар в трехэтажном торговом здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13, которое расположено на территории выставочного центра "Каспий экспо". В МЧС России сообщили, что на пожаре пострадали трое сотрудников ведомства. Позже там добавили, что открытое горение ликвидировано."У одного пострадавшего порядка 26% ожогов поверхности тела, у двоих других – около 10%, у всех троих - термоингаляционное поражение первой степени. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы в реанимационное отделение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – приводит слова Ахмедова пресс-служба РКБ.

каспийск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС. 2024-10-06T15:40 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, республика дагестан