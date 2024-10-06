https://ria.ru/20241006/pozhar-1976623567.html

В Каспийске потушили открытый огонь в торговом здании

В Каспийске потушили открытый огонь в торговом здании - РИА Новости, 06.10.2024

В Каспийске потушили открытый огонь в торговом здании

Открытое горение ликвидировано в дагестанском Каспийске, где произошел пожар в торговом здании, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:32

2024-10-06T15:32

2024-10-06T15:36

происшествия

каспийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в дагестанском Каспийске, где произошел пожар в торговом здании, сообщает МЧС России в Telegram-канале.По данным главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о пожаре в трехэтажном здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13 в Каспийске поступило в 12.19 мск. В пресс-службе администрации города уточнили РИА Новости, что торговый центр расположен на территории выставочного центра "Каспий экспо".Ранее пожар был локализован на 700 "квадратах". По факту возгорания торгового комплекса прокуратура республики организовала проверку. В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности."В Каспийске сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241005/pozhar-1976526187.html

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каспийск

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происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия