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При тушении пожара в Каспийске пострадали три сотрудника МЧС

При тушении пожара в Каспийске пострадали три сотрудника МЧС - РИА Новости, 06.10.2024

При тушении пожара в Каспийске пострадали три сотрудника МЧС

Трое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в дагестанском Каспийске, они госпитализированы с ожогами, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:30

2024-10-06T14:30

2024-10-06T14:59

происшествия

каспийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МАХАЧКАЛА, 6 окт — РИА Новости. Трое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в дагестанском Каспийске, они госпитализированы с ожогами, сообщает МЧС РФ.По данным главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о пожаре в трехэтажном здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13 в Каспийске поступило в 12.19 мск. В пресс-службе администрации города уточнили РИА Новости, что торговый центр расположен на территории выставочного центра "Каспий экспо"."На пожаре в Дагестане пострадали три сотрудника МЧС России. Все госпитализированы с ожогами", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.На данный момент пожар в локализован на 700 "квадратах". По факту возгорания торгового комплекса прокуратура республики организовала проверку. В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.

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каспийск

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Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС. 2024-10-06T14:30 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия