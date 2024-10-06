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При тушении пожара в Каспийске пострадали три сотрудника МЧС
При тушении пожара в Каспийске пострадали три сотрудника МЧС - РИА Новости, 06.10.2024
При тушении пожара в Каспийске пострадали три сотрудника МЧС
Трое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в дагестанском Каспийске, они госпитализированы с ожогами, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:30
2024-10-06T14:30
2024-10-06T14:59
происшествия
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 6 окт — РИА Новости. Трое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в дагестанском Каспийске, они госпитализированы с ожогами, сообщает МЧС РФ.По данным главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о пожаре в трехэтажном здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13 в Каспийске поступило в 12.19 мск. В пресс-службе администрации города уточнили РИА Новости, что торговый центр расположен на территории выставочного центра "Каспий экспо"."На пожаре в Дагестане пострадали три сотрудника МЧС России. Все госпитализированы с ожогами", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.На данный момент пожар в локализован на 700 "квадратах". По факту возгорания торгового комплекса прокуратура республики организовала проверку. В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.
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Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска
Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС.
2024-10-06T14:30
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происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Каспийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При тушении пожара в Каспийске пострадали три сотрудника МЧС
После пожара в Каспийске трех сотрудников МЧС госпитализировали с ожогами