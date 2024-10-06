https://ria.ru/20241006/opasnost-1976626332.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.10.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:18
2024-10-06T16:18
2024-10-06T16:18
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в регионе второй раз за сутки в 15.32 мск, она продлилась девять минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность
Губернатор Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность