https://ria.ru/20241006/opasnost-1976626332.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.10.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T16:18

2024-10-06T16:18

2024-10-06T16:18

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в регионе второй раз за сутки в 15.32 мск, она продлилась девять минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия