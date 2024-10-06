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Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю
Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 06.10.2024
Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил, что эмбарго на поставки оружия... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:20
2024-10-06T19:20
2024-10-06T19:20
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил, что эмбарго на поставки оружия Израилю лишь усилит "ось зла" во главе с Ираном, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Премьер-министр повторил позицию Израиля, согласно которой, поскольку Иран поддерживает все звенья иранской оси террора, от друзей Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут налагать на него ограничения, которые только усилят иранскую ось зла", - говорится в сообщении. Нетаньяху также подчеркнул, что действия Израиля против "Хезболлах" создают возможность для изменения ситуации в Ливане в интересах стабильности, безопасности и мира во всем регионе. В субботу Нетаньяху выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. Это заявление прозвучало после того, как Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе. В сентябре министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Власти объяснили это тем, что оно может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, франция, иран, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Франция, Иран, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю
Нетаньяху: эмбарго на поставки оружия Израилю усилит проиранские силы
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил, что эмбарго на поставки оружия Израилю лишь усилит "ось зла" во главе с Ираном, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Премьер-министр повторил позицию Израиля, согласно которой, поскольку Иран поддерживает все звенья иранской оси террора, от друзей Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут налагать на него ограничения, которые только усилят иранскую ось зла", - говорится в сообщении.
Нетаньяху также подчеркнул, что действия Израиля против "Хезболлах
" создают возможность для изменения ситуации в Ливане
в интересах стабильности, безопасности и мира во всем регионе.
В субботу Нетаньяху выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству.
Это заявление прозвучало после того, как Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.
В сентябре министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Власти объяснили это тем, что оно может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА.