Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/netanyakhu-1976642542.html
Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю
Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 06.10.2024
Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил, что эмбарго на поставки оружия... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:20
2024-10-06T19:20
в мире
израиль
франция
иран
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_0:87:2933:1737_1920x0_80_0_0_0a578caf8232f06588c1e173b17fbd0e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил, что эмбарго на поставки оружия Израилю лишь усилит "ось зла" во главе с Ираном, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Премьер-министр повторил позицию Израиля, согласно которой, поскольку Иран поддерживает все звенья иранской оси террора, от друзей Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут налагать на него ограничения, которые только усилят иранскую ось зла", - говорится в сообщении. Нетаньяху также подчеркнул, что действия Израиля против "Хезболлах" создают возможность для изменения ситуации в Ливане в интересах стабильности, безопасности и мира во всем регионе. В субботу Нетаньяху выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. Это заявление прозвучало после того, как Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе. В сентябре министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Власти объяснили это тем, что оно может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
израиль
франция
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_159:0:2766:1955_1920x0_80_0_0_71589e4b179c8b19efdbfaad714af4b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, франция, иран, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Франция, Иран, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю

Нетаньяху: эмбарго на поставки оружия Израилю усилит проиранские силы

© AP Photo / Julia NikhinsonБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил, что эмбарго на поставки оружия Израилю лишь усилит "ось зла" во главе с Ираном, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Премьер-министр повторил позицию Израиля, согласно которой, поскольку Иран поддерживает все звенья иранской оси террора, от друзей Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут налагать на него ограничения, которые только усилят иранскую ось зла", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Нетаньяху также подчеркнул, что действия Израиля против "Хезболлах" создают возможность для изменения ситуации в Ливане в интересах стабильности, безопасности и мира во всем регионе.
В субботу Нетаньяху выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству.
Это заявление прозвучало после того, как Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.
В сентябре министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Власти объяснили это тем, что оно может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреИзраильФранцияИранБиньямин НетаньяхуЭммануэль МакронХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала