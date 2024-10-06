https://ria.ru/20241006/moskva-1976609480.html

МЧС опровергло сообщения о ЧП с трактором в центре Москвы

МЧС опровергло сообщения о ЧП с трактором в центре Москвы - РИА Новости, 06.10.2024

МЧС опровергло сообщения о ЧП с трактором в центре Москвы

Столичный главк МЧС РФ опроверг сообщения СМИ о взрыве трактора в центре Москвы и сообщил, что в ходе строительных работ произошло замыкание кабеля. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T12:55

2024-10-06T12:55

2024-10-06T12:55

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Столичный главк МЧС РФ опроверг сообщения СМИ о взрыве трактора в центре Москвы и сообщил, что в ходе строительных работ произошло замыкание кабеля. По данным ведомства, 6 октября поступило сообщение о происшествии по адресу: Большой каретный переулок, д.13 с2. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в ходе строительных работ, проводимых частной компанией, произошло замыкание кабеля. Информация, распространяемая в СМИ о взрыве трактора, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве. В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что трактор повредил подземный силовой кабель, в результате чего произошло замыкание. Водитель получил ожоги, он госпитализирован.

https://ria.ru/20240913/burjatija-1972440722.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)