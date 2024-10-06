https://ria.ru/20241006/moskva-1976609480.html
МЧС опровергло сообщения о ЧП с трактором в центре Москвы
МЧС опровергло сообщения о ЧП с трактором в центре Москвы - РИА Новости, 06.10.2024
МЧС опровергло сообщения о ЧП с трактором в центре Москвы
Столичный главк МЧС РФ опроверг сообщения СМИ о взрыве трактора в центре Москвы и сообщил, что в ходе строительных работ произошло замыкание кабеля. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:55
2024-10-06T12:55
2024-10-06T12:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Столичный главк МЧС РФ опроверг сообщения СМИ о взрыве трактора в центре Москвы и сообщил, что в ходе строительных работ произошло замыкание кабеля. По данным ведомства, 6 октября поступило сообщение о происшествии по адресу: Большой каретный переулок, д.13 с2. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в ходе строительных работ, проводимых частной компанией, произошло замыкание кабеля. Информация, распространяемая в СМИ о взрыве трактора, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве. В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что трактор повредил подземный силовой кабель, в результате чего произошло замыкание. Водитель получил ожоги, он госпитализирован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опровергло сообщения о ЧП с трактором в центре Москвы
МЧС опровергло сообщения о взрыве трактора в центре Москвы
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Столичный главк МЧС РФ опроверг сообщения СМИ о взрыве трактора в центре Москвы и сообщил, что в ходе строительных работ произошло замыкание кабеля.
По данным ведомства, 6 октября поступило сообщение о происшествии по адресу: Большой каретный переулок, д.13 с2.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в ходе строительных работ, проводимых частной компанией, произошло замыкание кабеля. Информация, распространяемая в СМИ о взрыве трактора, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.
В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что трактор повредил подземный силовой кабель, в результате чего произошло замыкание. Водитель получил ожоги, он госпитализирован.