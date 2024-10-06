https://ria.ru/20241006/moskovskoe-dolgoletie-1976998271.html

В столице установили указатели, ведущие к центрам московского долголетия

В столице установили указатели, ведущие к центрам московского долголетия - РИА Новости, 08.10.2024

В столице установили указатели, ведущие к центрам московского долголетия

Более 190 навигационных табличек, ведущих к центрам московского долголетия, установили в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-06T12:57

2024-10-06T12:57

2024-10-08T15:28

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 190 навигационных табличек, ведущих к центрам московского долголетия, установили в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице появилась еще 191 навигационная табличка. Указатели приведут горожан к центрам московского долголетия. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Так, 13 сине-белых информационных полей покажут дорогу к центру московского долголетия в районе Коптево, а еще 12 табличек направят к такому же учреждению в Братееве. Одиннадцать указателей помогут попасть к центру в Хамовниках, а 12 навигационных табличек подскажут, как найти центр в районе Орехово-Борисово Южное", - говорится в сообщении. На сайте отметили, что "Московское долголетие" - проект мэра Москвы, который объединил уже более 580 тысяч москвичей "серебряного" возраста. Участники проекта могут выбрать более 40 направлений занятий с профессиональными преподавателями в сфере образования, спорта и творчества. В столице открыто 134 современных центра московского долголетия, где есть всё необходимое для здорового и качественного досуга. "Единая система навигации развивается в столице с 2014 года. Специалисты ГБУ "Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства" устанавливают домовые указатели с наименованиями улиц и номерами зданий, а также таблички с информацией о расположении социально значимых объектов. Всего насчитывается более 115 тысяч домовых и городских указателей", - добавили на сайте.

https://ria.ru/20240930/dolgoletie-1975421400.html

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