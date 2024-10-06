https://ria.ru/20241006/morpekhi-1976584659.html

Минобороны опубликовало кадры боев за село в Курской области

Минобороны опубликовало кадры боев за село в Курской области - РИА Новости, 06.10.2024

Минобороны опубликовало кадры боев за село в Курской области

Морпехи группировки "Север" уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ, а также наемников в приграничном районе Курской области, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T07:46

2024-10-06T07:46

2024-10-06T09:35

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КУРСКАЯ ОБЛ., 6 окт — РИА Новости. Морпехи группировки "Север" уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ, а также наемников в приграничном районе Курской области, следует из видео, опубликованного Минобороны."В результате боя морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства, флаги ВСУ и личные вещи солдат. В ходе штурмовых действий противник оказал сопротивление и совершал попытки контратаки, но безрезультативно, все бойцы ВСУ были уничтожены, а выжившие сдались в плен", — говорится в сообщении.К военном ведомстве отметили, что перед взятием села морпехи провели тщательную разведку и выявили позиции ВСУ, в том числе за счет непрерывного наблюдения с помощью дронов. Затем они нанесли противнику огневое поражение, уничтожив долговременные огневые точки. Это позволило без потерь зайти и закрепиться в населенном пункте.Заместитель командира роты с позывным Жека рассказал об эвакуации жителей из села Обуховка, об освобождении которого Минобороны сообщило 12 сентября."Мы вывели 20 гражданских, среди которых даже был новорожденный ребенок. То есть в момент захода в Обуховку, непосредственно в близости с нашими позициями, проживала женщина, которая была на девятом месяце беременности. И в момент выхода она уже родила. То есть мы их благополучно эвакуировали, оказали всяческую помощь необходимую и эвакуировали", — сказал Жека. По словам стрелка с позывным Оса, Обуховку отвоевывали "квадрат за квадратом". Причем, отметил он, в рядах ВСУ были подготовленные бойцы и наемники с западным оружием и соответствующей тактикой. Боец с позывным Тольятти рассказал, что иногда украинские солдаты убегали сломя голову и "тупо бросали" западное оружие. Он также обратил внимание на подготовку некоторых военнослужащих ВСУ, но, по его словам, были среди них и мобилизованные с улицы, которые сразу сдавались. Кроме того, добавил Тольятти, в рядах украинских войск были и "неадекватные, то ли под наркотиками, то ли пьяные", и они с мирными жителями "обходились достаточно грязно". Командир штурмовой группы с позывным Моцарт признался, что бои за лесополосу были ожесточенными — за нее сражались десять дней. Для ВСУ это была важная точка, за которую "очень сильно кусались", отметил командир.Он рассказал также, что среди ликвидированных боевиков видели чернокожего наемника, кроме того, были среди них и "идейные, которым башку промыли". Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным на 5 октября, за время боев в курском приграничье противник потерял более 20 тысяч человек, 136 танков и сотни единиц другой техники.

https://ria.ru/20241006/su-34-1976577735.html

https://ria.ru/20241005/kursk-1976520028.html

https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976508335.html

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Работа морпехов группировки "Север" в приграничном районе Курской области Минобороны показало, как морпехи группировки "Север" уничтожают технику и пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-10-06T07:46 true PT4M46S

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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины