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Медведев прокомментировал решение Израиля насчет Гутерреша - РИА Новости, 06.10.2024
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11:33 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/izrail-1976603772.html
Медведев прокомментировал решение Израиля насчет Гутерреша
Медведев прокомментировал решение Израиля насчет Гутерреша - РИА Новости, 06.10.2024
Медведев прокомментировал решение Израиля насчет Гутерреша
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал в своем Telegram-канале решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T11:33
2024-10-06T11:33
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал в своем Telegram-канале решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата. "Израиль решил объявить Генсека ООН non grata. А что, идея! Следует всех руководителей недружественных стран и международных организаций объявить нежелательными. И не надо встречаться тогда. И проблемы сами отпадут", - написал Медведев. Ранее МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".
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в мире, израиль, россия, тель-авив, антониу гутерреш, дмитрий медведев, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Антониу Гутерреш, Дмитрий Медведев, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Медведев прокомментировал решение Израиля насчет Гутерреша

Медведев с иронией оценил решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал в своем Telegram-канале решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата.
«
"Израиль решил объявить Генсека ООН non grata. А что, идея! Следует всех руководителей недружественных стран и международных организаций объявить нежелательными. И не надо встречаться тогда. И проблемы сами отпадут", - написал Медведев.
Ранее МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".
Результаты голосования во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции, призывающей к гуманитарному перемирию в Газе и прекращению боевых действий между Израилем и лидерами ХАМАС, 27 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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2 октября, 17:17
 
В миреИзраильРоссияТель-АвивАнтониу ГутеррешДмитрий МедведевООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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