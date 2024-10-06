На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Хайфа на севере Израиля
© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Хайфа на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали в городах Хайфа, Зихрон-Яаков и прилегающих районах на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолёты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута. Более трёх ударов пришлось по трассе из центра города в аэропорт. Несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута. До этого удары были нанесены по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.