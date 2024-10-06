https://ria.ru/20241006/izrail-1976588130.html

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 06.10.2024

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Хайфа на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T08:45

2024-10-06T08:45

2024-10-06T08:45

в мире

израиль

хайфа

бейрут

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Хайфа на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Сирены прозвучали в городах Хайфа, Зихрон-Яаков и прилегающих районах на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолёты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута. Более трёх ударов пришлось по трассе из центра города в аэропорт. Несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута. До этого удары были нанесены по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хайфа, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024