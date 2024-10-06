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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 06.10.2024
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08:45 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/izrail-1976588130.html
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 06.10.2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Хайфа на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T08:45
2024-10-06T08:45
в мире
израиль
хайфа
бейрут
хезболла
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Хайфа на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Сирены прозвучали в городах Хайфа, Зихрон-Яаков и прилегающих районах на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолёты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута. Более трёх ударов пришлось по трассе из центра города в аэропорт. Несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута. До этого удары были нанесены по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, хайфа, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хайфа, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Хайфа на севере Израиля

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Хайфа на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали в городах Хайфа, Зихрон-Яаков и прилегающих районах на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолёты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута. Более трёх ударов пришлось по трассе из центра города в аэропорт. Несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута. До этого удары были нанесены по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильХайфаБейрутХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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