https://ria.ru/20241006/biryukov-1976637431.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 06.10.2024

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Все городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, в Москве в воскресенье и понедельник может выпасть до 43... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T18:28

2024-10-06T18:28

2024-10-06T19:16

общество

москва

петр бирюков

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973018154_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_8d046a35045c64a81038a1cc4c531030.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Все городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, в Москве в воскресенье и понедельник может выпасть до 43 миллиметров осадков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По прогнозам синоптиков, сегодня и в понедельник в столице ожидается сильный дождь. Может выпасть до 43 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники "Мосводостока". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Также организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В ведомстве добавили, что электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241005/zasukha-1976472490.html

https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, жкх