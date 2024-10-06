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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 06.10.2024
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18:28 06.10.2024 (обновлено: 19:16 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/biryukov-1976637431.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 06.10.2024
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Все городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, в Москве в воскресенье и понедельник может выпасть до 43... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:28
2024-10-06T19:16
общество
москва
петр бирюков
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
жкх
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Все городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, в Москве в воскресенье и понедельник может выпасть до 43 миллиметров осадков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По прогнозам синоптиков, сегодня и в понедельник в столице ожидается сильный дождь. Может выпасть до 43 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники "Мосводостока". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Также организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В ведомстве добавили, что электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241005/zasukha-1976472490.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, жкх
Общество, Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, ЖКХ
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Бирюков: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

© РИА Новости / Игорь Зотин | Перейти в медиабанкПанорама вечерней Москвы
Панорама вечерней Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зотин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Все городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, в Москве в воскресенье и понедельник может выпасть до 43 миллиметров осадков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, сегодня и в понедельник в столице ожидается сильный дождь. Может выпасть до 43 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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В ведомстве добавили, что электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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