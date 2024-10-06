Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Бирюков: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Панорама вечерней Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Все городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, в Москве в воскресенье и понедельник может выпасть до 43 миллиметров осадков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, сегодня и в понедельник в столице ожидается сильный дождь. Может выпасть до 43 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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Уточняется, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники "Мосводостока". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Также организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев.
В ведомстве добавили, что электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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