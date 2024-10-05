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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 05.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы раздались в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:59
2024-10-05T21:59
2024-10-05T21:59
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. "В Харькове местные слышат взрывы", - говорится в Telegram-канале "Факты ICTV". Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской и еще шести областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
ICTV: в Харькове на фоне воздушной тревоги раздались взрывы