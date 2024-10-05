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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 05.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы раздались в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:59

2024-10-05T21:59

2024-10-05T21:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. "В Харькове местные слышат взрывы", - говорится в Telegram-канале "Факты ICTV". Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской и еще шести областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, вооруженные силы рф