Рейтинг@Mail.ru
"Пристегнитесь": в США восхитились одним преимуществом России в СВО - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 05.10.2024 (обновлено: 03:26 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/preimuschestvo-1976465859.html
"Пристегнитесь": в США восхитились одним преимуществом России в СВО
"Пристегнитесь": в США восхитились одним преимуществом России в СВО - РИА Новости, 05.10.2024
"Пристегнитесь": в США восхитились одним преимуществом России в СВО
Российский военно-промышленный комплекс работает с огромной скоростью, что позволяет ему успешно снабжать ВКС в конфликте на Украине, в отличие оборонной... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T01:00
2024-10-05T03:26
специальная военная операция на украине
технологии
украина
москва
вооруженные силы украины
f-16
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722731_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_1d3012da7969dece4854ef9199017288.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс работает с огромной скоростью, что позволяет ему успешно снабжать ВКС в конфликте на Украине, в отличие оборонной промышленности западных стран, пишет журнал The National Interest."Россияне достаточно хорошо пополняют свои ВВС, чтобы продолжать наносить удары по украинским позициям вдоль линии фронта", — говорится в материале.По мнению автора статьи, предоставленные Украине самолеты F-16 не смогут дать преимущество над российской авиацией, а западные аналитики всегда так усердно поощряли Украину, что "отказались от всякой претензии на объективность"."Тем не менее, небольшое количество этих устаревших систем (самолетов F-16 — Прим. ред.), которыми украинцы, возможно, даже могут управлять, не имея достаточной подготовки, не помешает и не помешало российским ВВС выступать в качестве эффективного средства в &lt;...&gt; небе над Украиной", — объясняет автор.В статье также отмечается, что ВС России способны продолжать ослаблять украинские оборонительные рубежи различными способами, не подставляя свои самолеты под системы ПВО, гораздо дольше, чем смогут выдержать ВСУ."Пристегнитесь. Российские ВВС продолжают эффективную воздушную войну против Украины. К сожалению, украинцы смогут держаться до тех пор, пока западные средства ПВО не будут уничтожены, а украинские позиции вдоль фронта — разгромлены. Такова природа российской войны на истощение. Она не отличается броскостью и быстротой. Но она помогает Москве добиваться результатов", — заключает автор статьи.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976254970.html
https://ria.ru/20241004/bunt-1976286345.html
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976316086.html
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722731_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_546de1d171a2b846503658cad7da7a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, москва, вооруженные силы украины, f-16, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, F-16, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
"Пристегнитесь": в США восхитились одним преимуществом России в СВО

TNI: российская авиация эффективно действует в конфликте с Украиной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс работает с огромной скоростью, что позволяет ему успешно снабжать ВКС в конфликте на Украине, в отличие оборонной промышленности западных стран, пишет журнал The National Interest.
"Россияне достаточно хорошо пополняют свои ВВС, чтобы продолжать наносить удары по украинским позициям вдоль линии фронта", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Разорвали фронт". В Киеве забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
3 октября, 19:44
По мнению автора статьи, предоставленные Украине самолеты F-16 не смогут дать преимущество над российской авиацией, а западные аналитики всегда так усердно поощряли Украину, что "отказались от всякой претензии на объективность".
"Тем не менее, небольшое количество этих устаревших систем (самолетов F-16 — Прим. ред.), которыми украинцы, возможно, даже могут управлять, не имея достаточной подготовки, не помешает и не помешало российским ВВС выступать в качестве эффективного средства в <...> небе над Украиной", — объясняет автор.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
СМИ: в отправленной в Донбасс бригаде ВСУ вспыхнул бунт
Вчера, 03:36
В статье также отмечается, что ВС России способны продолжать ослаблять украинские оборонительные рубежи различными способами, не подставляя свои самолеты под системы ПВО, гораздо дольше, чем смогут выдержать ВСУ.
"Пристегнитесь. Российские ВВС продолжают эффективную воздушную войну против Украины. К сожалению, украинцы смогут держаться до тех пор, пока западные средства ПВО не будут уничтожены, а украинские позиции вдоль фронта — разгромлены. Такова природа российской войны на истощение. Она не отличается броскостью и быстротой. Но она помогает Москве добиваться результатов", — заключает автор статьи.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Поднять белый флаг". В Германии сделали неожиданное заявление об Украине
Вчера, 10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныF-16Воздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала