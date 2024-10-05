https://ria.ru/20241005/preimuschestvo-1976465859.html

"Пристегнитесь": в США восхитились одним преимуществом России в СВО

"Пристегнитесь": в США восхитились одним преимуществом России в СВО - РИА Новости, 05.10.2024

"Пристегнитесь": в США восхитились одним преимуществом России в СВО

Российский военно-промышленный комплекс работает с огромной скоростью, что позволяет ему успешно снабжать ВКС в конфликте на Украине, в отличие оборонной... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T01:00

2024-10-05T01:00

2024-10-05T03:26

специальная военная операция на украине

технологии

украина

москва

вооруженные силы украины

f-16

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс работает с огромной скоростью, что позволяет ему успешно снабжать ВКС в конфликте на Украине, в отличие оборонной промышленности западных стран, пишет журнал The National Interest."Россияне достаточно хорошо пополняют свои ВВС, чтобы продолжать наносить удары по украинским позициям вдоль линии фронта", — говорится в материале.По мнению автора статьи, предоставленные Украине самолеты F-16 не смогут дать преимущество над российской авиацией, а западные аналитики всегда так усердно поощряли Украину, что "отказались от всякой претензии на объективность"."Тем не менее, небольшое количество этих устаревших систем (самолетов F-16 — Прим. ред.), которыми украинцы, возможно, даже могут управлять, не имея достаточной подготовки, не помешает и не помешало российским ВВС выступать в качестве эффективного средства в <...> небе над Украиной", — объясняет автор.В статье также отмечается, что ВС России способны продолжать ослаблять украинские оборонительные рубежи различными способами, не подставляя свои самолеты под системы ПВО, гораздо дольше, чем смогут выдержать ВСУ."Пристегнитесь. Российские ВВС продолжают эффективную воздушную войну против Украины. К сожалению, украинцы смогут держаться до тех пор, пока западные средства ПВО не будут уничтожены, а украинские позиции вдоль фронта — разгромлены. Такова природа российской войны на истощение. Она не отличается броскостью и быстротой. Но она помогает Москве добиваться результатов", — заключает автор статьи.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976254970.html

https://ria.ru/20241004/bunt-1976286345.html

https://ria.ru/20241004/ukraina-1976316086.html

украина

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технологии, украина, москва, вооруженные силы украины, f-16, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф