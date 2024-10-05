https://ria.ru/20241005/pozdravlenie-1976464147.html
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Путин поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2024
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив их стремление воспитать учеников достойными людьми и дать им опору во... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T00:04
2024-10-05T00:04
2024-10-05T00:04
день учителя
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив их стремление воспитать учеников достойными людьми и дать им опору во взрослой жизни.Президент обратился к преподавателям и наставникам российских учебных заведений по случаю Дня учителя, который ежегодно отмечается во всем мире 5 октября."Рад поздравить всех вас с Днём учителя. Этот праздник считают своим не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов, все, кто связал свою жизнь с образованием, воспитанием, становлением молодежи, будущего нашей страны и нашего народа", - подчеркнул Путин в поздравлении.Достижения и победы учеников он назвал лучшим подтверждением значимости труда учителей, их профессиональной самоотдачи и душевной щедрости."Хочу присоединиться к словам искренней благодарности, которые звучат сегодня повсеместно – от родителей, дедушек и бабушек, от ваших воспитанников и выпускников. Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию. Всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надежной опорой во взрослой жизни", - заявил президент.
https://ria.ru/20241004/mishustin-1976428117.html
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день учителя, общество, россия, владимир путин
День учителя, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив их стремление воспитать учеников достойными людьми и дать им опору во взрослой жизни.
Президент обратился к преподавателям и наставникам российских учебных заведений по случаю Дня учителя, который ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
"Рад поздравить всех вас с Днём учителя. Этот праздник считают своим не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов, все, кто связал свою жизнь с образованием, воспитанием, становлением молодежи, будущего нашей страны и нашего народа", - подчеркнул Путин в поздравлении.
Достижения и победы учеников он назвал лучшим подтверждением значимости труда учителей, их профессиональной самоотдачи и душевной щедрости.
"Хочу присоединиться к словам искренней благодарности, которые звучат сегодня повсеместно – от родителей, дедушек и бабушек, от ваших воспитанников и выпускников. Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию. Всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надежной опорой во взрослой жизни", - заявил президент.