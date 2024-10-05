Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/pozdravlenie-1976464147.html
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Путин поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2024
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив их стремление воспитать учеников достойными людьми и дать им опору во... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T00:04
2024-10-05T00:04
день учителя
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972138275_439:124:3072:1605_1920x0_80_0_0_a0f50cebb765f3758c4e17a5cc116c03.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив их стремление воспитать учеников достойными людьми и дать им опору во взрослой жизни.Президент обратился к преподавателям и наставникам российских учебных заведений по случаю Дня учителя, который ежегодно отмечается во всем мире 5 октября."Рад поздравить всех вас с Днём учителя. Этот праздник считают своим не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов, все, кто связал свою жизнь с образованием, воспитанием, становлением молодежи, будущего нашей страны и нашего народа", - подчеркнул Путин в поздравлении.Достижения и победы учеников он назвал лучшим подтверждением значимости труда учителей, их профессиональной самоотдачи и душевной щедрости."Хочу присоединиться к словам искренней благодарности, которые звучат сегодня повсеместно – от родителей, дедушек и бабушек, от ваших воспитанников и выпускников. Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию. Всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надежной опорой во взрослой жизни", - заявил президент.
https://ria.ru/20241004/mishustin-1976428117.html
https://ria.ru/20241003/putin-1976224800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972138275_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c8e467fea6a1c44a2d8202e233b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
день учителя, общество, россия, владимир путин
День учителя, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив их стремление воспитать учеников достойными людьми и дать им опору во взрослой жизни.
Президент обратился к преподавателям и наставникам российских учебных заведений по случаю Дня учителя, который ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ в области образования и поощренных благодарностью правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Мишустин поблагодарил учителей из приграничных регионов
Вчера, 18:15
"Рад поздравить всех вас с Днём учителя. Этот праздник считают своим не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов, все, кто связал свою жизнь с образованием, воспитанием, становлением молодежи, будущего нашей страны и нашего народа", - подчеркнул Путин в поздравлении.
Достижения и победы учеников он назвал лучшим подтверждением значимости труда учителей, их профессиональной самоотдачи и душевной щедрости.
"Хочу присоединиться к словам искренней благодарности, которые звучат сегодня повсеместно – от родителей, дедушек и бабушек, от ваших воспитанников и выпускников. Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию. Всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надежной опорой во взрослой жизни", - заявил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Путин назвал выбор профессии учителя благородным и важным для страны
3 октября, 17:31
 
День учителяОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала