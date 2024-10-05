https://ria.ru/20241005/pozdravlenie-1976464147.html

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Путин поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2024

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив их стремление воспитать учеников достойными людьми и дать им опору во... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T00:04

2024-10-05T00:04

2024-10-05T00:04

день учителя

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив их стремление воспитать учеников достойными людьми и дать им опору во взрослой жизни.Президент обратился к преподавателям и наставникам российских учебных заведений по случаю Дня учителя, который ежегодно отмечается во всем мире 5 октября."Рад поздравить всех вас с Днём учителя. Этот праздник считают своим не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов, все, кто связал свою жизнь с образованием, воспитанием, становлением молодежи, будущего нашей страны и нашего народа", - подчеркнул Путин в поздравлении.Достижения и победы учеников он назвал лучшим подтверждением значимости труда учителей, их профессиональной самоотдачи и душевной щедрости."Хочу присоединиться к словам искренней благодарности, которые звучат сегодня повсеместно – от родителей, дедушек и бабушек, от ваших воспитанников и выпускников. Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию. Всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надежной опорой во взрослой жизни", - заявил президент.

https://ria.ru/20241004/mishustin-1976428117.html

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день учителя, общество, россия, владимир путин