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В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.10.2024
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17:38 05.10.2024 (обновлено: 17:39 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/london-1976536004.html
В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины
В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.10.2024
В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины
Тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в преддверии годовщины эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщил в субботу... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T17:38
2024-10-05T17:39
в мире
израиль
лондон
палестина
хамас
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в преддверии годовщины эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщил в субботу телеканал ITV. "Тысячи пропалестинских активистов собрались в Лондоне. Демонстрации и памятные мероприятия проводятся в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября", - говорится в сообщении телеканала. Лондонская полиция уже сообщила о задержании двух человек за нападение на сотрудников экстренных служб. В ведомстве также заявили, что эта демонстрация масштабнее, чем недавние аналогичные акции. Одновременно в британской столице проходят и так называемые контрпротесты - акции в поддержку Израиля. Правоохранителям пришлось сформировать кордон, чтобы разделить две группы активистов, сообщает полиция. Три человека были задержаны, после того как небольшая группа сторонников Палестины попыталась добраться до контрпротестующих. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240907/frantsiya-1971290973.html
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в мире, израиль, лондон, палестина, хамас, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Лондон, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины

ITV: в центре Лондона тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины

© Кадр видео из соцсетейДемонстрация в поддержку Палестины в центре Лондона
Демонстрация в поддержку Палестины в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Демонстрация в поддержку Палестины в центре Лондона
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в преддверии годовщины эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщил в субботу телеканал ITV.
"Тысячи пропалестинских активистов собрались в Лондоне. Демонстрации и памятные мероприятия проводятся в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября", - говорится в сообщении телеканала.
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Лондонская полиция уже сообщила о задержании двух человек за нападение на сотрудников экстренных служб. В ведомстве также заявили, что эта демонстрация масштабнее, чем недавние аналогичные акции.
Одновременно в британской столице проходят и так называемые контрпротесты - акции в поддержку Израиля. Правоохранителям пришлось сформировать кордон, чтобы разделить две группы активистов, сообщает полиция. Три человека были задержаны, после того как небольшая группа сторонников Палестины попыталась добраться до контрпротестующих.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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