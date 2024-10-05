https://ria.ru/20241005/izrail-1976505004.html

При ударах Израиля по школам в секторе Газа погибли более 20 человек

При ударах Израиля по школам в секторе Газа погибли более 20 человек - РИА Новости, 05.10.2024

При ударах Израиля по школам в секторе Газа погибли более 20 человек

В секторе Газа более 20 человек погибли из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школам агентства ООН в период с 1 по 2 октября, сообщило Ближневосточное... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:46

2024-10-05T12:46

2024-10-05T13:37

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В секторе Газа более 20 человек погибли из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школам агентства ООН в период с 1 по 2 октября, сообщило Ближневосточное агентство всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в своем аккаунте в Х. "Три школы БАПОР были поражены с 1 по 2 октября, по меньшей мере 21 человек погибли", — написало агентство.Как следует из заявления БАПОР, опубликованного на его официальном сайте, школьные здания агентства использовались в качестве временных убежищ для размещения значительного числа перемещенных лиц. В ЦАХАЛ также заявляли о нанесении Израилем ударов по зданиям школ в секторе Газа. Там утверждали, что в пораженных объектах располагался штаб палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240606/gaza-1950859624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, москва, оон, хамас, бапор, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024