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Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 04.10.2024 (обновлено: 15:41 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html
Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС
Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2024
Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС
Росгвардия на подлете к территории ЗАЭС сбила беспилотник, при падении он не сдетонировал, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:35
2024-10-04T15:41
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Росгвардия на подлете к территории ЗАЭС сбила беспилотник, при падении он не сдетонировал, сообщило ведомство в Telegram-канале."Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте – Запорожской АЭС. В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При ударе об землю беспилотник не сдетонировал", - говорится в сообщении.Уточняется, что бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили взрывной заряд БПЛА.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС

Росгвардия сбила беспилотник у ЗАЭС, дрон не сдетонировал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Росгвардия на подлете к территории ЗАЭС сбила беспилотник, при падении он не сдетонировал, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте – Запорожской АЭС. В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При ударе об землю беспилотник не сдетонировал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили взрывной заряд БПЛА.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская АЭС
 
 
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