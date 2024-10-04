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Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС
Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2024
Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС
Росгвардия на подлете к территории ЗАЭС сбила беспилотник, при падении он не сдетонировал, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:35
2024-10-04T15:35
2024-10-04T15:41
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Росгвардия на подлете к территории ЗАЭС сбила беспилотник, при падении он не сдетонировал, сообщило ведомство в Telegram-канале."Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте – Запорожской АЭС. В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При ударе об землю беспилотник не сдетонировал", - говорится в сообщении.Уточняется, что бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили взрывной заряд БПЛА.
https://ria.ru/20241004/zaes-1976337290.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС
Росгвардия сбила беспилотник у ЗАЭС, дрон не сдетонировал