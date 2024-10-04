https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html

Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС

Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2024

Росгвардия сбила беспилотник у Запорожской АЭС

Росгвардия на подлете к территории ЗАЭС сбила беспилотник, при падении он не сдетонировал, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:35

2024-10-04T15:35

2024-10-04T15:41

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Росгвардия на подлете к территории ЗАЭС сбила беспилотник, при падении он не сдетонировал, сообщило ведомство в Telegram-канале."Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте – Запорожской АЭС. В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При ударе об землю беспилотник не сдетонировал", - говорится в сообщении.Уточняется, что бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили взрывной заряд БПЛА.

https://ria.ru/20241004/zaes-1976337290.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс