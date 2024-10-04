https://ria.ru/20241004/vosstanovlenie-1976986846.html

Специалисты из Москвы восстанавливают медучреждения Луганска и Донецка

Специалисты из Москвы восстанавливают медучреждения Луганска и Донецка - РИА Новости, 08.10.2024

Специалисты из Москвы восстанавливают медучреждения Луганска и Донецка

Московские специалисты восстанавливают медучреждения Донецка и Луганска в рамках соглашений столицы с ДНР и ЛНР, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-04T07:31

2024-10-04T07:31

2024-10-08T14:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

донецк

луганск

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московские специалисты восстанавливают медучреждения Донецка и Луганска в рамках соглашений столицы с ДНР и ЛНР, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках соглашений между правительствами Москвы и Луганской и Донецкой Народных Республик столичные специалисты помогают восстанавливать на территории Луганска и Донецка многоквартирные дома, учреждения здравоохранения и образования, инженерные сети, готовить города к зиме, ремонтируют дороги и благоустраивают общественные пространства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году работы проходят в одной из поликлиник Луганска. Это семиэтажное здание 1985 года постройки. В нем ремонтируют инженерные коммуникации: меняют системы вентиляции, электро- и водоснабжения, канализации, отопления и видеонаблюдения. Также установят современные системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, контроля управления доступом и охранной сигнализации. В Донецке, как сообщается, в этом году приводят в порядок один из корпусов крупнейшей больницы Донбасса. Трехэтажное строение возведено в 1950 году, здание устарело и давно не ремонтировалось. В этом году на этом объекте проходит первый этап ремонтно-восстановительных работ.

https://ria.ru/20240930/lugansk-1975569520.html

москва

донецк

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, донецк, луганск, жкх