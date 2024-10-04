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Специалисты из Москвы восстанавливают медучреждения Луганска и Донецка - РИА Новости, 08.10.2024
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07:31 04.10.2024 (обновлено: 14:55 08.10.2024)
https://ria.ru/20241004/vosstanovlenie-1976986846.html
Специалисты из Москвы восстанавливают медучреждения Луганска и Донецка
Специалисты из Москвы восстанавливают медучреждения Луганска и Донецка - РИА Новости, 08.10.2024
Специалисты из Москвы восстанавливают медучреждения Луганска и Донецка
Московские специалисты восстанавливают медучреждения Донецка и Луганска в рамках соглашений столицы с ДНР и ЛНР, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-04T07:31
2024-10-08T14:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
донецк
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московские специалисты восстанавливают медучреждения Донецка и Луганска в рамках соглашений столицы с ДНР и ЛНР, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках соглашений между правительствами Москвы и Луганской и Донецкой Народных Республик столичные специалисты помогают восстанавливать на территории Луганска и Донецка многоквартирные дома, учреждения здравоохранения и образования, инженерные сети, готовить города к зиме, ремонтируют дороги и благоустраивают общественные пространства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году работы проходят в одной из поликлиник Луганска. Это семиэтажное здание 1985 года постройки. В нем ремонтируют инженерные коммуникации: меняют системы вентиляции, электро- и водоснабжения, канализации, отопления и видеонаблюдения. Также установят современные системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, контроля управления доступом и охранной сигнализации. В Донецке, как сообщается, в этом году приводят в порядок один из корпусов крупнейшей больницы Донбасса. Трехэтажное строение возведено в 1950 году, здание устарело и давно не ремонтировалось. В этом году на этом объекте проходит первый этап ремонтно-восстановительных работ.
https://ria.ru/20240930/lugansk-1975569520.html
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москва, донецк, луганск, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Донецк, Луганск, ЖКХ

Специалисты из Москвы восстанавливают медучреждения Луганска и Донецка

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московские специалисты восстанавливают медучреждения Донецка и Луганска в рамках соглашений столицы с ДНР и ЛНР, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В рамках соглашений между правительствами Москвы и Луганской и Донецкой Народных Республик столичные специалисты помогают восстанавливать на территории Луганска и Донецка многоквартирные дома, учреждения здравоохранения и образования, инженерные сети, готовить города к зиме, ремонтируют дороги и благоустраивают общественные пространства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году работы проходят в одной из поликлиник Луганска. Это семиэтажное здание 1985 года постройки. В нем ремонтируют инженерные коммуникации: меняют системы вентиляции, электро- и водоснабжения, канализации, отопления и видеонаблюдения. Также установят современные системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, контроля управления доступом и охранной сигнализации.
В Донецке, как сообщается, в этом году приводят в порядок один из корпусов крупнейшей больницы Донбасса. Трехэтажное строение возведено в 1950 году, здание устарело и давно не ремонтировалось. В этом году на этом объекте проходит первый этап ремонтно-восстановительных работ.
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