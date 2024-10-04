Рейтинг@Mail.ru
Кравцов прокомментировал ситуацию со второй сменой в российских школах - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 04.10.2024 (обновлено: 11:45 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/shkola-1976322665.html
Кравцов прокомментировал ситуацию со второй сменой в российских школах
Кравцов прокомментировал ситуацию со второй сменой в российских школах - РИА Новости, 04.10.2024
Кравцов прокомментировал ситуацию со второй сменой в российских школах
Ситуация со второй сменой в школах РФ сейчас стабилизирована, задача - в дальнейшем постепенном снижении ее доли, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:13
2024-10-04T11:45
россия
общество
сергей кравцов
вгтрк
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_32d1206611524e1ded32dba6c19c87e6.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ситуация со второй сменой в школах РФ сейчас стабилизирована, задача - в дальнейшем постепенном снижении ее доли, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "России 24"."Ситуация со второй сменой в российских школах сейчас стабилизирована, задача - в дальнейшем постепенном снижении ее доли", - сообщил Кравцов, чьи слова приводятся в Telegram-канале ВГТРК.Он отметил, что во второй смене учатся порядка 15% школьников."На сегодняшний день порядка 15% (школьников учатся) во второй смене. Наша задача - чтобы здесь не было роста, постепенно было снижение второй смены", - сказал Кравцов.
https://ria.ru/20240922/sanktsii-1974098191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_182969aa43c2b98069a4e89ae9d85d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, сергей кравцов, вгтрк, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Сергей Кравцов, ВГТРК, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов прокомментировал ситуацию со второй сменой в российских школах

Кравцов: ситуация со второй сменой в школах сейчас стабилизирована

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ситуация со второй сменой в школах РФ сейчас стабилизирована, задача - в дальнейшем постепенном снижении ее доли, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "России 24".
"Ситуация со второй сменой в российских школах сейчас стабилизирована, задача - в дальнейшем постепенном снижении ее доли", - сообщил Кравцов, чьи слова приводятся в Telegram-канале ВГТРК.
Он отметил, что во второй смене учатся порядка 15% школьников.
"На сегодняшний день порядка 15% (школьников учатся) во второй смене. Наша задача - чтобы здесь не было роста, постепенно было снижение второй смены", - сказал Кравцов.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Кравцов высказался о санкциях, касающихся российских школьников
22 сентября, 14:13
 
РоссияОбществоСергей КравцовВГТРКСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала