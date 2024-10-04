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Кравцов прокомментировал ситуацию со второй сменой в российских школах
Кравцов прокомментировал ситуацию со второй сменой в российских школах - РИА Новости, 04.10.2024
Кравцов прокомментировал ситуацию со второй сменой в российских школах
Ситуация со второй сменой в школах РФ сейчас стабилизирована, задача - в дальнейшем постепенном снижении ее доли, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:13
2024-10-04T11:13
2024-10-04T11:45
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ситуация со второй сменой в школах РФ сейчас стабилизирована, задача - в дальнейшем постепенном снижении ее доли, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "России 24"."Ситуация со второй сменой в российских школах сейчас стабилизирована, задача - в дальнейшем постепенном снижении ее доли", - сообщил Кравцов, чьи слова приводятся в Telegram-канале ВГТРК.Он отметил, что во второй смене учатся порядка 15% школьников."На сегодняшний день порядка 15% (школьников учатся) во второй смене. Наша задача - чтобы здесь не было роста, постепенно было снижение второй смены", - сказал Кравцов.
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россия, общество, сергей кравцов, вгтрк, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Сергей Кравцов, ВГТРК, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов прокомментировал ситуацию со второй сменой в российских школах
Кравцов: ситуация со второй сменой в школах сейчас стабилизирована