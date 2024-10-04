https://ria.ru/20241004/rumyniya-1976318963.html

В Румынии полиция проведет обыски по делу о незаконном обороте оружия

В Румынии полиция проведет обыски по делу о незаконном обороте оружия - РИА Новости, 04.10.2024

В Румынии полиция проведет обыски по делу о незаконном обороте оружия

Полиция Румынии в пятницу проводит более 300 обысков по стране по делу о незаконном обороте оружия, следствие установило, что иностранная компания незаконно... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:22

2024-10-04T11:22

2024-10-04T11:22

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Полиция Румынии в пятницу проводит более 300 обысков по стране по делу о незаконном обороте оружия, следствие установило, что иностранная компания незаконно продавала оружие румынским пользователям через онлайн-магазин, сообщили в ведомстве. "Полицейские под командованием управления по оружию, взрывчатым и опасным веществам проводят в общей сложности 316 обысков в уездах страны. Полиция задокументировала преступную деятельность коммерческой компании за пределами территории страны, которая через веб-сайт продавала на территории Румынии физическим лицам оружие и боеприпасы без соблюдения положений закона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Покупатели могли оформить заказ в интернет-магазине, затем через курьерские компании товар доставляли в страну без уведомления об этом таможенных органов. Обыски проводятся для изъятия из незаконного оборота нелегально проданного оружия. В полиции рассчитывают, что это позволит повысить уровень безопасности в стране.

https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html

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в мире, румыния