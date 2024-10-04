Рейтинг@Mail.ru
Капибару из Белгородского зоопарка будут лечить в Москве - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 04.10.2024 (обновлено: 15:35 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/kapibara-1976389600.html
Капибару из Белгородского зоопарка будут лечить в Москве
Капибару из Белгородского зоопарка будут лечить в Москве - РИА Новости, 04.10.2024
Капибару из Белгородского зоопарка будут лечить в Москве
Сотрудники Московского зоопарка забрали больную капибару по кличке Рудольф для постановки диагноза и лечения, также в ближайшее время в Белгород будет отправлен РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:23
2024-10-04T15:35
москва
белгород
общество
курск
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976390867_0:338:960:878_1920x0_80_0_0_e259bbfe0826a66d91a7c21807aaf89d.jpg
БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка забрали больную капибару по кличке Рудольф для постановки диагноза и лечения, также в ближайшее время в Белгород будет отправлен второй детёныш капибары, брат Рудольфа, рассказали в пресс-службе Белгородского зоопарка. В конце июня текущего года детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. В понедельник зоопарк сообщил, что в ходе планового обследования обнаружили у Рудольфа снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затруднённое дыхание. Его перевели в ветеринарный блок и взяли анализы. Ветеринарные врачи из Московского зоопарка консультировали коллег из Белгородского зоопарка в лечении больной капибары. "Рудольф отправился в Москву на лечение. Это непростое, но самое верное решение мы приняли совместно со специалистами столичного зоопарка. Там, разумеется, больше возможностей и для постановки диагноза, и для лечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале зоопарка. Как отметили в пресс-службе, специалисты из Москвы сами приехали за Рудольфом в Курск, где животное было им передано. Кроме того, благодаря содействию директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в ближайшее время в Белгородский зоопарк будет отправлен второй детёныш капибары, брат Рудольфа. По словам сотрудников белгородского зоопарка, самец нужен для того, чтобы в будущем Рудольф не скучал, когда поправится и вернется домой. А пока они будут искать для него самку по всем возможным каналам.
https://ria.ru/20241003/kenguru-1976231352.html
https://ria.ru/20240322/lebed-1934990684.html
москва
белгород
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976390867_0:209:960:929_1920x0_80_0_0_842d9a17b9adde4aef11b15fba7f1b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, белгород, общество, курск, светлана акулова, московский зоопарк
Москва, Белгород, Общество, Курск, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Капибару из Белгородского зоопарка будут лечить в Москве

Московские специалисты забрали на лечение капибару из Белгородского зоопарка

© Фото : Белгородского зоопарк/ВКонтактеСотрудники Московского зоопарка забрали капибару по кличке Рудольф для постановки диагноза и лечения из Белгородского зоопарка
Сотрудники Московского зоопарка забрали капибару по кличке Рудольф для постановки диагноза и лечения из Белгородского зоопарка - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Белгородского зоопарк/ВКонтакте
Сотрудники Московского зоопарка забрали капибару по кличке Рудольф для постановки диагноза и лечения из Белгородского зоопарка
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка забрали больную капибару по кличке Рудольф для постановки диагноза и лечения, также в ближайшее время в Белгород будет отправлен второй детёныш капибары, брат Рудольфа, рассказали в пресс-службе Белгородского зоопарка.
В конце июня текущего года детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. В понедельник зоопарк сообщил, что в ходе планового обследования обнаружили у Рудольфа снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затруднённое дыхание. Его перевели в ветеринарный блок и взяли анализы. Ветеринарные врачи из Московского зоопарка консультировали коллег из Белгородского зоопарка в лечении больной капибары.
Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Похищенного кенгуренка Кроша передали ветеринарам
3 октября, 17:49
"Рудольф отправился в Москву на лечение. Это непростое, но самое верное решение мы приняли совместно со специалистами столичного зоопарка. Там, разумеется, больше возможностей и для постановки диагноза, и для лечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале зоопарка.
Как отметили в пресс-службе, специалисты из Москвы сами приехали за Рудольфом в Курск, где животное было им передано. Кроме того, благодаря содействию директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в ближайшее время в Белгородский зоопарк будет отправлен второй детёныш капибары, брат Рудольфа.
По словам сотрудников белгородского зоопарка, самец нужен для того, чтобы в будущем Рудольф не скучал, когда поправится и вернется домой. А пока они будут искать для него самку по всем возможным каналам.
Лебедь, погибший после ранения при обстреле в Белгородском зоопарке - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле
22 марта, 17:03
 
МоскваБелгородОбществоКурскСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала