https://ria.ru/20241004/kapibara-1976389600.html

Капибару из Белгородского зоопарка будут лечить в Москве

Капибару из Белгородского зоопарка будут лечить в Москве - РИА Новости, 04.10.2024

Капибару из Белгородского зоопарка будут лечить в Москве

Сотрудники Московского зоопарка забрали больную капибару по кличке Рудольф для постановки диагноза и лечения, также в ближайшее время в Белгород будет отправлен РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:23

2024-10-04T15:23

2024-10-04T15:35

москва

белгород

общество

курск

светлана акулова

московский зоопарк

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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка забрали больную капибару по кличке Рудольф для постановки диагноза и лечения, также в ближайшее время в Белгород будет отправлен второй детёныш капибары, брат Рудольфа, рассказали в пресс-службе Белгородского зоопарка. В конце июня текущего года детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. В понедельник зоопарк сообщил, что в ходе планового обследования обнаружили у Рудольфа снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затруднённое дыхание. Его перевели в ветеринарный блок и взяли анализы. Ветеринарные врачи из Московского зоопарка консультировали коллег из Белгородского зоопарка в лечении больной капибары. "Рудольф отправился в Москву на лечение. Это непростое, но самое верное решение мы приняли совместно со специалистами столичного зоопарка. Там, разумеется, больше возможностей и для постановки диагноза, и для лечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале зоопарка. Как отметили в пресс-службе, специалисты из Москвы сами приехали за Рудольфом в Курск, где животное было им передано. Кроме того, благодаря содействию директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в ближайшее время в Белгородский зоопарк будет отправлен второй детёныш капибары, брат Рудольфа. По словам сотрудников белгородского зоопарка, самец нужен для того, чтобы в будущем Рудольф не скучал, когда поправится и вернется домой. А пока они будут искать для него самку по всем возможным каналам.

https://ria.ru/20241003/kenguru-1976231352.html

https://ria.ru/20240322/lebed-1934990684.html

москва

белгород

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, белгород, общество, курск, светлана акулова, московский зоопарк