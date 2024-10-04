https://ria.ru/20241004/gladkov-1976438143.html

Гладков рассказал о развитии системы белгородского водоснабжения

Гладков рассказал о развитии системы белгородского водоснабжения - РИА Новости, 04.10.2024

Гладков рассказал о развитии системы белгородского водоснабжения

В Белгородской области завершились общественные слушания программы развития сетей водоснабжения и водоотведения", которая рассчитана до 2027 года,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:11

2024-10-04T19:11

2024-10-04T19:11

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. В Белгородской области завершились общественные слушания программы развития сетей водоснабжения и водоотведения", которая рассчитана до 2027 года, предполагается провести более 400 мероприятий, которые позволят снизить дефицит воды, аварийность на сетях и повысить надёжность водоснабжения для примерно 80% жителей региона сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Во время общественных слушаний жителям "Белоблводоканал" совместно с районными и городскими администрациями презентовал проекты развития водопроводно-канализационного хозяйства отдельно для каждого муниципалитета на ближайшие три года. По итогу таких слушаний стратегия развития была одобрена общественностью во всех муниципалитетах, но с корректировками. Специалисты "Белоблводоканала" будут дорабатывать проект программы с учетом предложений и замечаний, а затем ее повторно рассмотрят на еженедельном заседании областного правительства. "В понедельник заслушаю доклад на оперативном заседании областного правительства. И, конечно, посмотрим, насколько коррелируются пожелания жителей с теми планами, которые были первоначально озвучены руководством водоканала на заседании областного правительства. Если потребуется корректировка, то мы ее проведем... Проблема в водоснабжении достаточно большая, особенно в летнее время. Многое сделано, а еще больше нам предстоит сделать", - поделился глава региона в своих соцсетях. По данным регионального правительства, сейчас в "красной зоне" по водоснабжению находятся Белгородский, Ракитянский, Корочанский, Ровеньской районы, Старооскольский и Губкинский округа. В 2021-2023 годах было проведено 685 мероприятий по реорганизации системы водоснабжения на общую сумму 7,6 миллиарда рублей. Проблему планируют решать как за счёт средств регионального бюджета, так и с помощью федеральных программ, например, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "По предварительным планам, на трёхлетний период для решения в регионе проблем водоснабжения и водоотведения необходимо порядка 19 миллиардов рублей", - отметили в правительстве. Например, в рамках развития водопроводно-канализационного хозяйства в Старооскольском округе"Белоблводоканал" предлагает капремонт аварийных участков водоводов общей протяженностью почти 29 километров, строительство скважин и водонапорных башен на территории сёл Старооскольского округа, а также реконструкцию более 45 километров сетей водоснабжения для двух новых микрорайонов ИЖС. Данные мероприятия направлены и на подключение новых абонентов. Кроме того, был предложен капитальный ремонт КНС и 2,8 километра сетей, а также строительство КНС и 16,9 километра сетей водоотведения для новых микрорайонов ИЖС В общей сложности стратегия развития водопроводно-канализационного хозяйства на ближайшие три года предполагает реализовать свыше 400 мероприятий по капремонту и строительству объектов, поставки спецтехники. Главная задача - снизить дефицит воды и аварийности на сетях, повысить надежность водоснабжения и водоотведения. Власти отмечают, что выполненные мероприятия в рамках стратегии за три года повлияют на жизнь более 80% от общего числа всех жителей Белгородской области.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков