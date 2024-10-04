https://ria.ru/20241004/bpla-1976387155.html

В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека

В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 04.10.2024

В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека

Двое мужчин получили легкие ранения при попытке украинского дрона атаковать легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:10

2024-10-04T15:10

2024-10-04T15:43

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Двое мужчин получили легкие ранения при попытке украинского дрона атаковать легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить удары по нашей области с помощью дронов. В селе Черемошное Белгородского района дрон-камикадзе попытался атаковать припаркованный легковой автомобиль. Системой РЭБ дрон был подавлен, автомобиль не поврежден. Легкие ранения ног получили двое мужчин", – написал Гладков.Он добавил, что в Октябрьской районной больнице медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Они отпущены домой на амбулаторное лечение."В Шебекинском городском округе в посёлке Поляна в результате двух атак дронов на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены два помещения и находящееся внутри оборудование", – рассказал также глава региона.

https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html

https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976270573.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия