https://ria.ru/20241004/bpla-1976387155.html
В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека
В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 04.10.2024
В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека
Двое мужчин получили легкие ранения при попытке украинского дрона атаковать легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:10
2024-10-04T15:10
2024-10-04T15:43
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Двое мужчин получили легкие ранения при попытке украинского дрона атаковать легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить удары по нашей области с помощью дронов. В селе Черемошное Белгородского района дрон-камикадзе попытался атаковать припаркованный легковой автомобиль. Системой РЭБ дрон был подавлен, автомобиль не поврежден. Легкие ранения ног получили двое мужчин", – написал Гладков.Он добавил, что в Октябрьской районной больнице медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Они отпущены домой на амбулаторное лечение."В Шебекинском городском округе в посёлке Поляна в результате двух атак дронов на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены два помещения и находящееся внутри оборудование", – рассказал также глава региона.
https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html
https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976270573.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека
В белгородском селе Черемошное при атаке дрона на автомобиль ранены двое мужчин