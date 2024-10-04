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В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 04.10.2024
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15:10 04.10.2024 (обновлено: 15:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/bpla-1976387155.html
В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека
В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 04.10.2024
В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека
Двое мужчин получили легкие ранения при попытке украинского дрона атаковать легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:10
2024-10-04T15:43
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Двое мужчин получили легкие ранения при попытке украинского дрона атаковать легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить удары по нашей области с помощью дронов. В селе Черемошное Белгородского района дрон-камикадзе попытался атаковать припаркованный легковой автомобиль. Системой РЭБ дрон был подавлен, автомобиль не поврежден. Легкие ранения ног получили двое мужчин", – написал Гладков.Он добавил, что в Октябрьской районной больнице медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Они отпущены домой на амбулаторное лечение."В Шебекинском городском округе в посёлке Поляна в результате двух атак дронов на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены два помещения и находящееся внутри оборудование", – рассказал также глава региона.
https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском селе Черемошное при атаке дрона пострадали два человека

В белгородском селе Черемошное при атаке дрона на автомобиль ранены двое мужчин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Двое мужчин получили легкие ранения при попытке украинского дрона атаковать легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"ВСУ продолжают наносить удары по нашей области с помощью дронов. В селе Черемошное Белгородского района дрон-камикадзе попытался атаковать припаркованный легковой автомобиль. Системой РЭБ дрон был подавлен, автомобиль не поврежден. Легкие ранения ног получили двое мужчин", – написал Гладков.
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Он добавил, что в Октябрьской районной больнице медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Они отпущены домой на амбулаторное лечение.
"В Шебекинском городском округе в посёлке Поляна в результате двух атак дронов на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены два помещения и находящееся внутри оборудование", – рассказал также глава региона.
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