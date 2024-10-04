https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976388544.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.10.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:17

2024-10-04T15:17

2024-10-04T15:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."4 октября около 14.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

белгородская область

россия

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины