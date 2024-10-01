https://ria.ru/20241001/zavod-1975643911.html

Металлургический завод в Приднестровье оказался под угрозой из-за Кишинева

Металлургический завод в Приднестровье оказался под угрозой из-за Кишинева - РИА Новости, 01.10.2024

Металлургический завод в Приднестровье оказался под угрозой из-за Кишинева

Работа крупного металлургического завода Приднестровья под угрозой из-за Кишинева, остановка негативно отразится на регионе, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T06:51

2024-10-01T06:51

2024-10-01T06:55

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Работа крупного металлургического завода Приднестровья под угрозой из-за Кишинева, остановка негативно отразится на регионе, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Под угрозой находится и "Молдавский металлургический завод" – один из промышленных флагманов Приднестровья. Планы правительства РМ присвоить статус налоговой монополии своей госкомпании "Металферос", нарушающие международное законодательство о свободе торговли и конкуренции, могут привести к катастрофическим последствиям для работы ММЗ", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР обратил внимание, что на этом приднестровском предприятии трудятся 2,3 тысячи человек. "Остановка данного производства будет иметь крайне негативный эффект на металлургическую, транспортную и энергетическую отрасли всего региона, в том числе и Молдовы, но это не останавливает Кишинев", - отметил Игнатьев. Ранее агентство "Новости Приднестровья" сообщило, что правительство Молдавии планирует присвоить госпредприятию "Металферос" статус налоговой монополии на рынке сбыта металлолома. Тогда Молдавский металлургический завод, который находится в городе Рыбница в Приднестровье, будет вынужден закупать лом у "Металфероса" по завышенным ценам, которые установит молдавский монополист. Уточняется, что при этом запретят свободный импорт металлолома из-за рубежа. ММЗ обеспечивает себя местным сырьем только на 5-10%, около 35-40% объема металлолома ввозится из Молдавии, 50-55% - из Европы. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240929/moldavija-1975375134.html

https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975346490.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев