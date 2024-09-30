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Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 30.09.2024 (обновлено: 12:24 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975480687.html
Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон
Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон - РИА Новости, 30.09.2024
Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон
Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение арсеналу с украинскими боеприпасами, складу ракетно-артиллерийского вооружения,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:23
2024-09-30T12:24
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение арсеналу с украинскими боеприпасами, складу ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромной инфраструктуре и воинскому эшелону в зоне разгрузки, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, а также скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника, добавили в МО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон

МО: ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и арсенал с боеприпасами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение арсеналу с украинскими боеприпасами, складу ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромной инфраструктуре и воинскому эшелону в зоне разгрузки, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, а также скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника, добавили в МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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