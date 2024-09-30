https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975480687.html
Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон
Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон - РИА Новости, 30.09.2024
Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон
Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение арсеналу с украинскими боеприпасами, складу ракетно-артиллерийского вооружения,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:23
2024-09-30T12:23
2024-09-30T12:24
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение арсеналу с украинскими боеприпасами, складу ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромной инфраструктуре и воинскому эшелону в зоне разгрузки, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, а также скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника, добавили в МО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон
МО: ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и арсенал с боеприпасами
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение арсеналу с украинскими боеприпасами, складу ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромной инфраструктуре и воинскому эшелону в зоне разгрузки, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, а также скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника, добавили в МО.