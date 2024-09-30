https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975480687.html

Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон

Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон - РИА Новости, 30.09.2024

Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ и воинский эшелон

Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение арсеналу с украинскими боеприпасами, складу ракетно-артиллерийского вооружения,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:23

2024-09-30T12:23

2024-09-30T12:24

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение арсеналу с украинскими боеприпасами, складу ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромной инфраструктуре и воинскому эшелону в зоне разгрузки, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, а также скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника, добавили в МО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)