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В Перми вспыхнул пожар на химзаводе
В Перми вспыхнул пожар на химзаводе - РИА Новости, 30.09.2024
В Перми вспыхнул пожар на химзаводе
Пожар произошел на производственном предприятии на улице Соликамской в Перми, из-за короткого замыкания насоса сгорели кабели на площади 40 "квадратов",... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:03
2024-09-30T14:03
2024-09-30T14:04
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Пожар произошел на производственном предприятии на улице Соликамской в Перми, из-за короткого замыкания насоса сгорели кабели на площади 40 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС РФ. "Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю ликвидируют пожар на ул. Соликамская в г. Пермь. Произошло короткое замыкание насоса в градирной, сгорели кабели на площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что люди не пострадали. На видео в городских пабликах в соцсетях заметно, как полыхает верхняя часть большого производственного корпуса, вверх поднимаются клубы черного дыма. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, возгорание произошло на заводе "Камтэкс-Химпром". Предприятие "Камтэкс-Химпром" специализируется на производстве фталевого ангидрида, фумаровой и бензойной кислот.
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происшествия, пермь, россия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Перми вспыхнул пожар на химзаводе
В Перми загорелось производственное предприятие из-за короткого замыкания насоса