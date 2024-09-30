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В Перми вспыхнул пожар на химзаводе - РИА Новости, 30.09.2024
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14:03 30.09.2024 (обновлено: 14:04 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975515762.html
В Перми вспыхнул пожар на химзаводе
В Перми вспыхнул пожар на химзаводе - РИА Новости, 30.09.2024
В Перми вспыхнул пожар на химзаводе
Пожар произошел на производственном предприятии на улице Соликамской в Перми, из-за короткого замыкания насоса сгорели кабели на площади 40 "квадратов",... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:03
2024-09-30T14:04
происшествия
пермь
россия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Пожар произошел на производственном предприятии на улице Соликамской в Перми, из-за короткого замыкания насоса сгорели кабели на площади 40 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС РФ. "Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю ликвидируют пожар на ул. Соликамская в г. Пермь. Произошло короткое замыкание насоса в градирной, сгорели кабели на площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что люди не пострадали. На видео в городских пабликах в соцсетях заметно, как полыхает верхняя часть большого производственного корпуса, вверх поднимаются клубы черного дыма. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, возгорание произошло на заводе "Камтэкс-Химпром". Предприятие "Камтэкс-Химпром" специализируется на производстве фталевого ангидрида, фумаровой и бензойной кислот.
https://ria.ru/20240826/pozhar-1968553428.html
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происшествия, пермь, россия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Перми вспыхнул пожар на химзаводе

В Перми загорелось производственное предприятие из-за короткого замыкания насоса

© Кадр видео из соцсетейПожар на химическом заводе в Перми
Пожар на химическом заводе в Перми - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на химическом заводе в Перми
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Пожар произошел на производственном предприятии на улице Соликамской в Перми, из-за короткого замыкания насоса сгорели кабели на площади 40 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС РФ.
"Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю ликвидируют пожар на ул. Соликамская в г. Пермь. Произошло короткое замыкание насоса в градирной, сгорели кабели на площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что люди не пострадали.
На видео в городских пабликах в соцсетях заметно, как полыхает верхняя часть большого производственного корпуса, вверх поднимаются клубы черного дыма.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, возгорание произошло на заводе "Камтэкс-Химпром".
Предприятие "Камтэкс-Химпром" специализируется на производстве фталевого ангидрида, фумаровой и бензойной кислот.
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ПроисшествияПермьРоссияПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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