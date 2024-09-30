https://ria.ru/20240930/pozhar-1975515762.html

В Перми вспыхнул пожар на химзаводе

В Перми вспыхнул пожар на химзаводе - РИА Новости, 30.09.2024

В Перми вспыхнул пожар на химзаводе

Пожар произошел на производственном предприятии на улице Соликамской в Перми, из-за короткого замыкания насоса сгорели кабели на площади 40 "квадратов",... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:03

2024-09-30T14:03

2024-09-30T14:04

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россия

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Пожар произошел на производственном предприятии на улице Соликамской в Перми, из-за короткого замыкания насоса сгорели кабели на площади 40 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС РФ. "Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю ликвидируют пожар на ул. Соликамская в г. Пермь. Произошло короткое замыкание насоса в градирной, сгорели кабели на площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что люди не пострадали. На видео в городских пабликах в соцсетях заметно, как полыхает верхняя часть большого производственного корпуса, вверх поднимаются клубы черного дыма. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, возгорание произошло на заводе "Камтэкс-Химпром". Предприятие "Камтэкс-Химпром" специализируется на производстве фталевого ангидрида, фумаровой и бензойной кислот.

https://ria.ru/20240826/pozhar-1968553428.html

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970645337.html

пермь

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пермский край

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происшествия, пермь, россия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)