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В Запорожской области национализировали крупные активы украинских олигархов - РИА Новости, 30.09.2024
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03:34 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/natsionalizatsiya-1975402554.html
В Запорожской области национализировали крупные активы украинских олигархов
В Запорожской области национализировали крупные активы украинских олигархов - РИА Новости, 30.09.2024
В Запорожской области национализировали крупные активы украинских олигархов
Все крупные активы украинских олигархов в Запорожской области национализированы, еще находят небольшие объекты и квартиры, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:34
2024-09-30T03:34
запорожская область
евгений балицкий
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все крупные активы украинских олигархов в Запорожской области национализированы, еще находят небольшие объекты и квартиры, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. "В принципе, национализировано все самое крупное, что было у украинских олигархов, иностранных компаний", - сказал Балицкий. Согласно законодательству, уточнил он, национализированное имущество было либо передано в федеральную собственность, либо осталось в собственности региона. "Если говорить о том, что еще осталось - из крупного ничего. Возможно, мы сейчас еще находим квартиры, какие-то объекты посредством переоформления на какие-то аффилированные лица. По большому счету, все в основном передано в федеральную собственность - это атомная станция, тепловые станции, ветровые станции, солнечные батареи, крупные предприятия, железная дорога - все крупные объекты, которые принадлежали или украинских олигархам, или некогда украинскому государству. Но на эту работу время до 2028 года еще есть, поэтому что все что найдем - все отнимем", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20240612/dzhamala-1952325725.html
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запорожская область, евгений балицкий, общество
Запорожская область, Евгений Балицкий, Общество
В Запорожской области национализировали крупные активы украинских олигархов

Балицкий: все крупные активы украинских олигархов в Запорожье национализированы

© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтактеРоссийский триколор в Запорожской области
Российский триколор в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтакте
Российский триколор в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все крупные активы украинских олигархов в Запорожской области национализированы, еще находят небольшие объекты и квартиры, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
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"В принципе, национализировано все самое крупное, что было у украинских олигархов, иностранных компаний", - сказал Балицкий.
Согласно законодательству, уточнил он, национализированное имущество было либо передано в федеральную собственность, либо осталось в собственности региона.
"Если говорить о том, что еще осталось - из крупного ничего. Возможно, мы сейчас еще находим квартиры, какие-то объекты посредством переоформления на какие-то аффилированные лица. По большому счету, все в основном передано в федеральную собственность - это атомная станция, тепловые станции, ветровые станции, солнечные батареи, крупные предприятия, железная дорога - все крупные объекты, которые принадлежали или украинских олигархам, или некогда украинскому государству. Но на эту работу время до 2028 года еще есть, поэтому что все что найдем - все отнимем", - подчеркнул собеседник агентства.
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