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В Москве напали на журналистов телеканала 360 - РИА Новости, 30.09.2024
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16:26 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/moskva-1975564070.html
В Москве напали на журналистов телеканала 360
В Москве напали на журналистов телеканала 360 - РИА Новости, 30.09.2024
В Москве напали на журналистов телеканала 360
Неизвестные напали на журналистов телеканала 360 в Битцевском лесу в Москве, корреспондента Александра Молочко избили при выполнении редакционного задания,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:26
2024-09-30T16:26
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Неизвестные напали на журналистов телеканала 360 в Битцевском лесу в Москве, корреспондента Александра Молочко избили при выполнении редакционного задания, сообщили в Telegram-канале телеканала. "На журналистов 360 напали неизвестные люди в Битцевском лесу в Москве, где сносят дома в поселке Узкое. Александра Молочко избили при выполнении редакционного задания", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что съемочная группа 360 приехала по приглашению местных жителей, которые считают, что часть земли выведена из статуса особо охраняемой территории. Здесь стоит двухэтажный дом 1920 года постройки, который, по словам активистов, и планируют снести, пояснил телеканал. В сообщении отмечается, что местные жители выступают против сноса здания, поэтому обратились в прокуратуру. Известно, что работы проводит компания ООО "ГП-МФС", которая является дочерней компанией ПИК, подчеркивается в Telegram-канале телеканала.
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происшествия, москва, пик, россия
Происшествия, Москва, ПИК, Россия
В Москве напали на журналистов телеканала 360

360: на журналистов в Москве напали при выполнении редакционного задания

© 360.ruНа журналистов 360 напали при выполнении ими редакционного задания в Москве
На журналистов 360 напали при выполнении ими редакционного задания в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© 360.ru
На журналистов 360 напали при выполнении ими редакционного задания в Москве
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Неизвестные напали на журналистов телеканала 360 в Битцевском лесу в Москве, корреспондента Александра Молочко избили при выполнении редакционного задания, сообщили в Telegram-канале телеканала.
"На журналистов 360 напали неизвестные люди в Битцевском лесу в Москве, где сносят дома в поселке Узкое. Александра Молочко избили при выполнении редакционного задания", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что съемочная группа 360 приехала по приглашению местных жителей, которые считают, что часть земли выведена из статуса особо охраняемой территории. Здесь стоит двухэтажный дом 1920 года постройки, который, по словам активистов, и планируют снести, пояснил телеканал.
В сообщении отмечается, что местные жители выступают против сноса здания, поэтому обратились в прокуратуру. Известно, что работы проводит компания ООО "ГП-МФС", которая является дочерней компанией ПИК, подчеркивается в Telegram-канале телеканала.
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