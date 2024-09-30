https://ria.ru/20240930/gruziya-1975106888.html

"Страну зальют кровью". США выдали черную метку своему союзнику

"Страну зальют кровью". США выдали черную метку своему союзнику - РИА Новости, 30.09.2024

"Страну зальют кровью". США выдали черную метку своему союзнику

Власти Грузии пригрозили американцам пересмотром двусторонних отношений, если те не прекратят поддерживать местную оппозицию. В правящей партии считают, что... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:03

в мире

грузия

сша

тбилиси

ираклий кобахидзе

джо байден

каха каладзе (мэр тбилиси)

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Грузии пригрозили американцам пересмотром двусторонних отношений, если те не прекратят поддерживать местную оппозицию. В правящей партии считают, что Запад сделал ставку на госпереворот. Что происходит в закавказской республике — в материале РИА Новости.Голодный паекПремьер-министру Ираклию Кобахидзе не довелось посетить торжественный прием у Джо Байдена по случаю 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. За три дня до мероприятия он получил приглашение, однако в последний момент его отозвали. Кроме того, американцы отказались от любых встреч с делегацией из Тбилиси. Посольство США в Грузии пояснило: это из-за "антидемократической" политики и дезинформации населения о действиях Вашингтона."Это несерьезно. Они прислали приглашение три дня назад, а потом отменили. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, хотя никакого практического эффекта для нее он не имеет", — прокомментировал ситуацию Кобахидзе.По его словам, если Вашингтон не изменит отношения к грузинским властям, им самим придется пересмотреть статус-кво. "У нас есть возможность коммуникации, в Тбилиси несколько дней назад была встреча с послом. У нас нет проблем с коммуникацией, мы очень четко донесли этот посыл до американской стороны, и этот посыл стал публично известен. Мы сказали, что так продолжаться не может... Это наша четкая позиция. Все зависит от американской стороны", — подчеркнул он.Американо-грузинские отношения деградировали с начала СВО, но сейчас процесс принял лавинообразный характер. В частности, Вашингтон ввел финансовые и визовые санкции против 64 человек, которых обвинили в подрыве демократии, в том числе — продвижении закона об иноагентах. Десять дней назад Кобахидзе сказал послу Робин Данниган, что США "подошли к критическому пределу". Еще один подобный шаг, и пути назад не будет. В ответ услышал, что Белый дом продолжит поддерживать грузинский народ, а правительство толкает свою страну к изоляции.Слово за словоМежду тем с трибуны Генассамблеи Кобахидзе, как обычно, выразил полную поддержку территориальной целостности Украины и упомянул об оккупации 20 процентов Грузии (это Абхазия и Южная Осетия). "Пользуясь случаем, хочу обратиться к нашему народу по другую сторону — в Абхазии и Цхинвальском регионе. Какие бы действия мы ни предпринимали, мы делаем это для того, чтобы помочь нашему народу, чтобы однажды с нашими детьми мы могли жить вместе в одной счастливой, единой и развитой стране", — заявил премьер.Таким образом, он поддержал призыв основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили попросить прощения у осетинского народа за войну 2008 года. Кобахидзе уверен, что объединиться можно, только восстановив сожженные ранее мосты.Также он не теряет надежды вступить в ЕС к 2030-му. Впрочем, в кулуарах премьер уточнил грузинским журналистам: первоочередная задача для правительства — не евроинтеграция, которой манипулирует Запад, а восстановление территориальной целостности.Но о России промолчал. Накануне парламентских выборов "Грузинская мечта" избегает критики Москвы, зато регулярно напоминает населению, что, если к власти придет оппозиция, со страной случится то же, что и с Украиной. Естественно, в Киеве и на Западе крайне недовольны. Однако в Тбилиси не обращают на это особого внимания, так как опросы показывают, что рейтинг правящей партии — больше 60 процентов.Иностранное вмешательствоВыборы состоятся 26 октября. Мэр Тбилиси Каха Каладзе уверен: за противников "Грузинской мечты" кампанию ведут "отдельные посольства"."Мы положим конец агентуре и существованию тех предателей, которые вредят стране и ее европейскому будущему. У нас будут мир и экономическое развитие. Наше правительство приведет Грузию в Евросоюз", — сообщил он.И добавил: "Грузинская мечта" стала объектом западной критики только из-за того, что отказалась открывать второй фронт против России. "Мы не начали войну, мы не залиты кровью, страна не разваливается — вот почему все это происходит. Лидеров других стран встречают на красной дорожке и пожимают руки. Я и врагу не желаю таких встреч, хождения по таким красным дорожкам и таких рукопожатий. Я не желаю врагу того, что происходит с украинским народом. Нашему правительству удалось избежать этой катастрофы", — объяснил мэр.Вероятность беспорядков после выборов весьма велика, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Прозападные силы попытаются именно так прийти к власти, поскольку легальным путем у них это не получится."Порядка половины населения — за "Грузинскую мечту", в то время как оппозиция разобщена. Выборы они не выиграют, но попытаются устроить Майдан. Их поддержат действующий президент республики — уроженка Франции Саломе Зурабишвили, которая скоро лишится власти, и Запад, стремящийся превратить Тбилиси в еще один антироссийский форпост", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.Соответственно, недавние решения США — это элементы давления Вашингтона и подготовки к протестам. Однако если грузинский Майдан провалится, Запад пойдет на попятную, так как американцы заинтересованы в сохранении своего присутствия на Южном Кавказе, полагает Евсеев.Возможно, Грузия отдалится от Вашингтона, но пророссийской точно не станет — этому помешают в том числе независимость Абхазии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20240918/gruziya-1973022822.html

https://ria.ru/20240911/ukraina-1971891361.html

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в мире, грузия, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, джо байден, каха каладзе (мэр тбилиси), генеральная ассамблея оон, оон, шос