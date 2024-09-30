https://ria.ru/20240930/frantsiya-1975393735.html
В Париже начинается суд над Ле Пен
В Париже начинается суд над Ле Пен - РИА Новости, 30.09.2024
В Париже начинается суд над Ле Пен
В Париже начинается судебный процесс против Марин Ле Пен и ряда членов ее партии "Национальное объединение" по делу об отмывании средств Европарламента путем... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:23
2024-09-30T00:23
2024-09-30T00:24
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париж
франция
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европарламент
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. В Париже начинается судебный процесс против Марин Ле Пен и ряда членов ее партии "Национальное объединение" по делу об отмывании средств Европарламента путем якобы фиктивного найма ассистентов депутатов ЕП, который может стоить ей права участия в президентских выборах 2027 года. Марин Ле Пен, ее отца Жан-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии будут судить в коррекционном трибунале Парижа по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах. Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Основатель партии Жан-Мари Ле Пен не будет присутствовать на слушаниях по состоянию здоровья. Марин Ле Пен, являвшуюся евродепутатом в 2004-2017 годах и занимавшую должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют, в том числе, в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Если ее признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она не сможет принять участие в президентской гонке 2027 года. Однако, как отмечает радиостанция Franceinfo, эта мера может быть условной, в противном случае Ле Пен сможет обжаловать ее в апелляционном, а затем и в кассационном суде. При этом риск окончательного решения до выборов в мае 2027 года остается. Как ранее сообщила прокуратура Парижа, расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) против партии было начато в июне 2014 года после анонимного сообщения о "недолжных условиях найма" ассистентов депутатов "Национального объединения". Прокуратура Парижа начала расследование о "злоупотреблении доверием". После обысков у ряда членов партии в декабре 2016 года прокуратура начала расследование также по статьям "мошенничество в организованной группе путем злоупотребления позицией депутатов Европарламента" и "фальсификация документов". В 2017 году Европарламент стал гражданской стороной иска против партии Ле Пен. Самой Ле Пен в июне 2017 года было предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием в период с 2009 по 2016 год и соучастии в злоупотреблении доверием с 2014 по 2016 год. В 2018 году обвинения были переквалифицированы на "растрату государственных средств и соучастие в хищении государственных средств". По данным прокуратуры, "множество фактов" указывало на то, что 16 депутатов партии и 20 ассистентов занимали официальные должности в партии в то же время, как работали в ЕП. При этом, согласно нормам ЕП, выплачиваемые сотрудникам вознаграждения "не могут прямо или косвенно служить оплатой деятельности партии". Защита Ле Пен утверждает, что помощники евродепутатов не являются сотрудниками Европарламента, а помогают депутатам в их политической работе, следовательно, депутаты могут поручать им задания любого рода. Слушания продлятся до 27 ноября. Решение должно быть вынесено в начале 2025 года. Партия "Национальное объединение" в первом туре внеочередных парламентских выборах во Франции в июле вышла на первое место. Во втором туре из-за сделки сторонников проигравшей партии президента Эммануэля Макрона и коалиции левых партия пришла третьей. Тем не менее ей удалось значительно увеличить число своих депутатов в парламенте, а опросы ставят Марин Ле Пен на лидирующую позицию на президентских выборах 2027 года.
https://ria.ru/20240709/frantsiya-1958419436.html
https://ria.ru/20240709/makron-1958604951.html
https://ria.ru/20240710/marin-1958744161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, марин ле пен, жан-мари ле пен, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Париж, Франция, Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, Эммануэль Макрон, Европарламент
В Париже начинается суд над Ле Пен
Суд над Ле Пен может лишить ее права участия в выборах в 2027 году
ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. В Париже начинается судебный процесс против Марин Ле Пен и ряда членов ее партии "Национальное объединение" по делу об отмывании средств Европарламента путем якобы фиктивного найма ассистентов депутатов ЕП, который может стоить ей права участия в президентских выборах 2027 года.
Марин Ле Пен, ее отца Жан-Мари Ле Пена
и еще 23 членов партии будут судить в коррекционном трибунале Парижа по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах. Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Основатель партии Жан-Мари Ле Пен не будет присутствовать на слушаниях по состоянию здоровья.
Марин Ле Пен, являвшуюся евродепутатом в 2004-2017 годах и занимавшую должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют, в том числе, в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.
Если ее признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она не сможет принять участие в президентской гонке 2027 года. Однако, как отмечает радиостанция Franceinfo, эта мера может быть условной, в противном случае Ле Пен сможет обжаловать ее в апелляционном, а затем и в кассационном суде. При этом риск окончательного решения до выборов в мае 2027 года остается.
Как ранее сообщила прокуратура Парижа, расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) против партии было начато в июне 2014 года после анонимного сообщения о "недолжных условиях найма" ассистентов депутатов "Национального объединения". Прокуратура Парижа начала расследование о "злоупотреблении доверием". После обысков у ряда членов партии в декабре 2016 года прокуратура начала расследование также по статьям "мошенничество в организованной группе путем злоупотребления позицией депутатов Европарламента" и "фальсификация документов". В 2017 году Европарламент стал гражданской стороной иска против партии Ле Пен.
Самой Ле Пен в июне 2017 года было предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием в период с 2009 по 2016 год и соучастии в злоупотреблении доверием с 2014 по 2016 год. В 2018 году обвинения были переквалифицированы на "растрату государственных средств и соучастие в хищении государственных средств".
По данным прокуратуры, "множество фактов" указывало на то, что 16 депутатов партии и 20 ассистентов занимали официальные должности в партии в то же время, как работали в ЕП. При этом, согласно нормам ЕП, выплачиваемые сотрудникам вознаграждения "не могут прямо или косвенно служить оплатой деятельности партии".
Защита Ле Пен утверждает, что помощники евродепутатов не являются сотрудниками Европарламента, а помогают депутатам в их политической работе, следовательно, депутаты могут поручать им задания любого рода.
Слушания продлятся до 27 ноября. Решение должно быть вынесено в начале 2025 года.
Партия "Национальное объединение" в первом туре внеочередных парламентских выборах во Франции
в июле вышла на первое место. Во втором туре из-за сделки сторонников проигравшей партии президента Эммануэля Макрона
и коалиции левых партия пришла третьей. Тем не менее ей удалось значительно увеличить число своих депутатов в парламенте, а опросы ставят Марин Ле Пен на лидирующую позицию на президентских выборах 2027 года.