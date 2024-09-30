https://ria.ru/20240930/dtp-1975529531.html
На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие
На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.09.2024
На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие
Одиннадцать человек пострадали после столкновения "газели" и автобуса на юге Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:41
2024-09-30T14:41
2024-09-30T17:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали после столкновения "газели" и автобуса на юге Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."ДТП с газелью и автобусом произошло на Каспийской улице. Предварительно известно об 11 пострадавших", — сказал собеседник агентства.Как рассказали агентству в пресс-службе Мосгортранса, инцидент произошел около 15:30 в районе дома 31 по Бакинской улице. Водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением столкнулся с автобусом М87. Пострадали водитель и пассажиры "газели".
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие
На юге Москвы 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и "газелью"
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали после столкновения "газели" и автобуса на юге Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"ДТП с газелью и автобусом произошло на Каспийской улице. Предварительно известно об 11 пострадавших", — сказал собеседник агентства.
Как рассказали агентству в пресс-службе Мосгортранса, инцидент произошел около 15:30 в районе дома 31 по Бакинской улице. Водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением столкнулся с автобусом М87. Пострадали водитель и пассажиры "газели".