https://ria.ru/20240930/dtp-1975529531.html

На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие

На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.09.2024

На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие

Одиннадцать человек пострадали после столкновения "газели" и автобуса на юге Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:41

2024-09-30T14:41

2024-09-30T17:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали после столкновения "газели" и автобуса на юге Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."ДТП с газелью и автобусом произошло на Каспийской улице. Предварительно известно об 11 пострадавших", — сказал собеседник агентства.Как рассказали агентству в пресс-службе Мосгортранса, инцидент произошел около 15:30 в районе дома 31 по Бакинской улице. Водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением столкнулся с автобусом М87. Пострадали водитель и пассажиры "газели".

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва