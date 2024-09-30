Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 30.09.2024 (обновлено: 17:46 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/dtp-1975529531.html
На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие
На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.09.2024
На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие
Одиннадцать человек пострадали после столкновения "газели" и автобуса на юге Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:41
2024-09-30T17:46
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975579724_0:240:2730:1776_1920x0_80_0_0_708ced695a6bfebb3cdd7cebad06a629.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали после столкновения "газели" и автобуса на юге Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."ДТП с газелью и автобусом произошло на Каспийской улице. Предварительно известно об 11 пострадавших", — сказал собеседник агентства.Как рассказали агентству в пресс-службе Мосгортранса, инцидент произошел около 15:30 в районе дома 31 по Бакинской улице. Водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением столкнулся с автобусом М87. Пострадали водитель и пассажиры "газели".
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975579724_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c70041ed8c7461811a71e7d6fc3607cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юге Москвы автобус и "газель" попали в ДТП, есть пострадавшие

На юге Москвы 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и "газелью"

© АГН "Москва" / Денис ВоронинМесто ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 30 сентября 2024
Место ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Место ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 30 сентября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали после столкновения "газели" и автобуса на юге Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"ДТП с газелью и автобусом произошло на Каспийской улице. Предварительно известно об 11 пострадавших", — сказал собеседник агентства.
Как рассказали агентству в пресс-службе Мосгортранса, инцидент произошел около 15:30 в районе дома 31 по Бакинской улице. Водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением столкнулся с автобусом М87. Пострадали водитель и пассажиры "газели".
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Крупные ДТП в России в 2024 году
18 июня, 13:00
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала