https://ria.ru/20240929/yaponiya-1975333105.html

СМИ: будущий премьер Японии решил распустить парламент до конца октября

СМИ: будущий премьер Японии решил распустить парламент до конца октября - РИА Новости, 29.09.2024

СМИ: будущий премьер Японии решил распустить парламент до конца октября

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который 1 октября станет премьер-министром, решил распустить до конца РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:23

2024-09-29T12:23

2024-09-29T13:56

в мире

япония

сигэру исиба

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ТОКИО, 29 сен — РИА Новости. Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который 1 октября станет премьер-министром, решил распустить до конца октября ключевую нижнюю палату парламента, чтобы провести досрочные всеобщие выборы, передает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. По информации агентства, рассматриваются две даты: голосование может пройти либо 27 октября, либо 10 ноября. Также стало известно, что Исиба выступил с предложением продлить время дебатов на внеочередной сессии парламента 1 октября со стандартных 45 минут, чтобы в них могли принять участие лидеры партий. Сигэру Исибе 67 лет, в 2007-2008 годах он был министром обороны. Председателем ЛДП его избрали 27 сентября по итогам двух туров голосования. Эти выборы стали пятыми для Исибы. Ожидается, что на внеочередном заседании парламента лидер ЛДП станет и новым премьер-министром. После этого он сможет сформировать правительство.

https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html

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в мире, япония, сигэру исиба