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В Воронеже при атаке украинского БПЛА повреждены две квартиры - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 29.09.2024 (обновлено: 15:38 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/voronezh-1975321037.html
В Воронеже при атаке украинского БПЛА повреждены две квартиры
В Воронеже при атаке украинского БПЛА повреждены две квартиры - РИА Новости, 29.09.2024
В Воронеже при атаке украинского БПЛА повреждены две квартиры
Из-за ночного налета беспилотников в Воронеже получили повреждения две квартиры и детская площадка, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T10:24
2024-09-29T15:38
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Из-за ночного налета беспилотников в Воронеже получили повреждения две квартиры и детская площадка, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."По результатам ночной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших нет. В Воронеже повреждены две квартиры, остекление одного дома и детская площадка, в районах региона — гараж, дачный дом и ограждения участков. Также повреждены несколько автомобилей", — написал он.Губернатор добавил, что возгорания, начавшиеся после падения обломков дронов, были почти все ландшафтными, их удалось оперативно потушить. Серьезные повреждения получило только одно жилое помещение. Временное жилье никому из собственников не потребовалось.Сейчас сотрудники муниципалитетов проводят оценку повреждений для дальнейшего ремонта, а также определяют количество задетых обломками автомобилей, заключил Гусев.Позже мэр города Сергей Петрин уточнил, что всего пострадали 12 машин.По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО нейтрализовали над территорией Воронежской области 17 украинских беспилотников. Как сообщал Гусев, несколько подавленных и сбитых дронов упали в Воронеже и пригородах. На Московском проспекте падающий аппарат попал в жилой комплекс, там начался пожар. Еще одно возгорание зафиксировали в жилой застройке в левобережной части города.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
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"Был мощный взрыв" – житель Воронежа об атаке ВСУ на город
Выбитые окна квартир и разбитые стекла машин: последствия атаки ВСУ по жилому дому в Воронеже. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что сбитые и подавленные украинские беспилотники упали в Воронеже и пригородах. По его словам, один БПЛА попал в жилой дом, из-за чего началось возгорание. Глава области добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, воронеж, воронежская область, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже при атаке украинского БПЛА повреждены две квартиры

Гусев: в Воронеже при атаке БЛПА повреждены две квартиры и остекление дома

© Фото : Гусев/TelegramПоследствия падения обломков украинских БПЛА в Воронеже
Последствия падения обломков украинских БПЛА в Воронеже - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Гусев/Telegram
Последствия падения обломков украинских БПЛА в Воронеже
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Из-за ночного налета беспилотников в Воронеже получили повреждения две квартиры и детская площадка, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"По результатам ночной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших нет. В Воронеже повреждены две квартиры, остекление одного дома и детская площадка, в районах региона — гараж, дачный дом и ограждения участков. Также повреждены несколько автомобилей", — написал он.
Губернатор добавил, что возгорания, начавшиеся после падения обломков дронов, были почти все ландшафтными, их удалось оперативно потушить. Серьезные повреждения получило только одно жилое помещение. Временное жилье никому из собственников не потребовалось.
Сейчас сотрудники муниципалитетов проводят оценку повреждений для дальнейшего ремонта, а также определяют количество задетых обломками автомобилей, заключил Гусев.
Позже мэр города Сергей Петрин уточнил, что всего пострадали 12 машин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО нейтрализовали над территорией Воронежской области 17 украинских беспилотников. Как сообщал Гусев, несколько подавленных и сбитых дронов упали в Воронеже и пригородах. На Московском проспекте падающий аппарат попал в жилой комплекс, там начался пожар. Еще одно возгорание зафиксировали в жилой застройке в левобережной части города.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьВооруженные силы УкраиныАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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