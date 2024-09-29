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В Тюмени мужчина напал на женщину с собакой у магазина - РИА Новости, 29.09.2024
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12:40 29.09.2024 (обновлено: 13:50 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/tjumen-1975334295.html
В Тюмени мужчина напал на женщину с собакой у магазина
В Тюмени мужчина напал на женщину с собакой у магазина - РИА Новости, 29.09.2024
В Тюмени мужчина напал на женщину с собакой у магазина
В Тюмени полицейские выясняют личность мужчины, напавшего на женщину с собакой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:40
2024-09-29T13:50
происшествия
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. В Тюмени полицейские выясняют личность мужчины, напавшего на женщину с собакой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. "По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, личность этого мужчины, после чего будет дана правовая оценка случившемуся", — сказали в ведомстве.По информации Telegram-каналов, жертвой нападения стала 52-летняя пенсионерка. По ее словам, она зашла в магазин с собакой и это не понравилось одному из покупателей, которому на кассе отказали в продаже алкоголя. Он дождался женщину у выхода и накинулся на собаку, а когда хозяйка стала защищать питомца, ударил и ее. После этого женщина зафиксировала побои в больнице и написала заявление в полицию. Отмечается, что сын пострадавшей был старшим лейтенантом и погиб в зоне СВО.
https://ria.ru/20240928/uljanovsk-1975255786.html
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происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
В Тюмени мужчина напал на женщину с собакой у магазина

Полиция Тюмени устанавливает личность мужчины, напавшего на женщину с собакой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. В Тюмени полицейские выясняют личность мужчины, напавшего на женщину с собакой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
«
"По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, личность этого мужчины, после чего будет дана правовая оценка случившемуся", — сказали в ведомстве.
По информации Telegram-каналов, жертвой нападения стала 52-летняя пенсионерка. По ее словам, она зашла в магазин с собакой и это не понравилось одному из покупателей, которому на кассе отказали в продаже алкоголя. Он дождался женщину у выхода и накинулся на собаку, а когда хозяйка стала защищать питомца, ударил и ее.
После этого женщина зафиксировала побои в больнице и написала заявление в полицию. Отмечается, что сын пострадавшей был старшим лейтенантом и погиб в зоне СВО.
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