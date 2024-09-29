https://ria.ru/20240929/tjumen-1975334295.html
В Тюмени мужчина напал на женщину с собакой у магазина
В Тюмени мужчина напал на женщину с собакой у магазина - РИА Новости, 29.09.2024
В Тюмени мужчина напал на женщину с собакой у магазина
В Тюмени полицейские выясняют личность мужчины, напавшего на женщину с собакой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:40
2024-09-29T12:40
2024-09-29T13:50
происшествия
тюмень
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. В Тюмени полицейские выясняют личность мужчины, напавшего на женщину с собакой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. "По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, личность этого мужчины, после чего будет дана правовая оценка случившемуся", — сказали в ведомстве.По информации Telegram-каналов, жертвой нападения стала 52-летняя пенсионерка. По ее словам, она зашла в магазин с собакой и это не понравилось одному из покупателей, которому на кассе отказали в продаже алкоголя. Он дождался женщину у выхода и накинулся на собаку, а когда хозяйка стала защищать питомца, ударил и ее. После этого женщина зафиксировала побои в больнице и написала заявление в полицию. Отмечается, что сын пострадавшей был старшим лейтенантом и погиб в зоне СВО.
https://ria.ru/20240928/uljanovsk-1975255786.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
В Тюмени мужчина напал на женщину с собакой у магазина
Полиция Тюмени устанавливает личность мужчины, напавшего на женщину с собакой
ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. В Тюмени полицейские выясняют личность мужчины, напавшего на женщину с собакой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
«
"По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, личность этого мужчины, после чего будет дана правовая оценка случившемуся", — сказали в ведомстве.
По информации Telegram-каналов, жертвой нападения стала 52-летняя пенсионерка. По ее словам, она зашла в магазин с собакой и это не понравилось одному из покупателей, которому на кассе отказали в продаже алкоголя. Он дождался женщину у выхода и накинулся на собаку, а когда хозяйка стала защищать питомца, ударил и ее.
После этого женщина зафиксировала побои в больнице и написала заявление в полицию. Отмечается, что сын пострадавшей был старшим лейтенантом и погиб в зоне СВО.