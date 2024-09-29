https://ria.ru/20240929/svo-1975339843.html

Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.09.2024

Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" за сутки отразила пять контратак и сорвала попытки атак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 60 человек,... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:34

2024-09-29T13:34

2024-09-29T13:46

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Группировка "Север" за сутки отразила пять контратак и сорвала попытки атак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 60 человек, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.В Минобороны рассказали, что подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах населённых пунктов Любимовки, Дарьиона, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)