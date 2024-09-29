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Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.09.2024
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" за сутки отразила пять контратак и сорвала попытки атак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 60 человек,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:34
2024-09-29T13:34
2024-09-29T13:46
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Группировка "Север" за сутки отразила пять контратак и сорвала попытки атак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 60 человек, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.В Минобороны рассказали, что подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах населённых пунктов Любимовки, Дарьиона, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных при попытках атак в Курской области