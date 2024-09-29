https://ria.ru/20240929/svo-1975339353.html

Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу

Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 29.09.2024

Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу

Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в направлении РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:30

2024-09-29T13:30

2024-09-29T13:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_06e9ff61212d73be5b49fc1b45e82645.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 50 человек и танк, сообщило Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили более 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении министерства.Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой и 17-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Ивашковский, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)