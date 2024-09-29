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Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 29.09.2024
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу
Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в направлении РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:30
2024-09-29T13:30
2024-09-29T13:41
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 50 человек и танк, сообщило Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили более 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении министерства.Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой и 17-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Ивашковский, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу
МО: ВС РФ отразили 6 попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 50 человек и танк, сообщило Минобороны РФ
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"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили более 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой и 17-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Ивашковский, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.