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Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 29.09.2024 (обновлено: 15:39 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975349268.html
Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2024
Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области
Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки войск "Север" ВС России уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T15:19
2024-09-29T15:39
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки войск "Север" ВС России уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику", - говорится в сообщении. Расчетом тяжелой огнеметной системы группировки войск "Север" укрытия украинских боевиков были уничтожены. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами укрытий с живой силой ВСУ, уточнили в ведомстве.
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россия
харьковская область
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Уничтожение укрытий ВСУ в Харьковской области
В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север» в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение укрытий с живой силой ВСУ.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области

МО РФ: расчет ТОС уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки войск "Север" ВС России уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику", - говорится в сообщении.
Расчетом тяжелой огнеметной системы группировки войск "Север" укрытия украинских боевиков были уничтожены. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами укрытий с живой силой ВСУ, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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