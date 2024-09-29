https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975349268.html

Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2024

Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки войск "Север" ВС России уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T15:19

2024-09-29T15:19

2024-09-29T15:39

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки войск "Север" ВС России уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику", - говорится в сообщении. Расчетом тяжелой огнеметной системы группировки войск "Север" укрытия украинских боевиков были уничтожены. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами укрытий с живой силой ВСУ, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение укрытий ВСУ в Харьковской области В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север» в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение укрытий с живой силой ВСУ. 2024-09-29T15:19 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф