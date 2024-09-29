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Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2024
Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области
Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки войск "Север" ВС России уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T15:19
2024-09-29T15:19
2024-09-29T15:39
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки войск "Север" ВС России уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику", - говорится в сообщении. Расчетом тяжелой огнеметной системы группировки войск "Север" укрытия украинских боевиков были уничтожены. В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами укрытий с живой силой ВСУ, уточнили в ведомстве.
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Уничтожение укрытий ВСУ в Харьковской области
В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север» в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение укрытий с живой силой ВСУ.
2024-09-29T15:19
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PT0M05S
РИА Новости
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Российские военные уничтожили укрытия боевиков ВСУ в Харьковской области
МО РФ: расчет ТОС уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области