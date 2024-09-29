https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975335601.html
Российские военные уничтожили два объекта топливной инфраструктуры ВСУ
Российские военные уничтожили два объекта топливной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
Российские военные уничтожили два объекта топливной инфраструктуры ВСУ
Российские войска за сутки поразили два украинских объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:50
2024-09-29T12:50
2024-09-29T12:50
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили два украинских объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 503 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 454 танка и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 370 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 695 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские военные уничтожили два объекта топливной инфраструктуры ВСУ
ВС РФ поразили два объекта топливной инфраструктуры и сбили авиабомбу Hammer