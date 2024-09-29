https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975335601.html

Российские военные уничтожили два объекта топливной инфраструктуры ВСУ

Российские военные уничтожили два объекта топливной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024

Российские военные уничтожили два объекта топливной инфраструктуры ВСУ

Российские войска за сутки поразили два украинских объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:50

2024-09-29T12:50

2024-09-29T12:50

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7e5984b52a9b6cd887ac3dad8811bed.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили два украинских объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 503 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 454 танка и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 370 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 695 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина