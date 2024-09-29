https://ria.ru/20240929/sanktsii-1975315272.html

Китай призвал страны противостоять незаконным санкциям и блокадам

Китай призвал страны противостоять незаконным санкциям и блокадам - РИА Новости, 29.09.2024

Китай призвал страны противостоять незаконным санкциям и блокадам

Давлением и сдерживанием не решить собственных проблем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T09:05

2024-09-29T09:05

2024-09-29T12:03

в мире

китай

ван и (политик)

оон

санкции

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ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Давлением и сдерживанием не решить собственных проблем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. "В условиях существования односторонней травли, такой как санкции и блокады, Китай решительно поддерживает каждую страну в деле защиты своих законных прав, поддержании справедливости и открытости международной системы, совместном укреплении глобального развития, совместном противостоянии технологическим блокадам, совместном сопротивлении разрыву цепочек", - сказал Ван И, выступая на общих прениях ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР. Он также отметил, что "санкционное давление не принесёт монопольных преимуществ, давлением и сдерживанием не решить собственных проблем, право каждой страны на лучшую жизнь нельзя отнять".

https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, ван и (политик), оон, санкции