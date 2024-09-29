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Китай призвал страны противостоять незаконным санкциям и блокадам - РИА Новости, 29.09.2024
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09:05 29.09.2024 (обновлено: 12:03 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/sanktsii-1975315272.html
Китай призвал страны противостоять незаконным санкциям и блокадам
Китай призвал страны противостоять незаконным санкциям и блокадам - РИА Новости, 29.09.2024
Китай призвал страны противостоять незаконным санкциям и блокадам
Давлением и сдерживанием не решить собственных проблем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T09:05
2024-09-29T12:03
в мире
китай
ван и (политик)
оон
санкции
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ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Давлением и сдерживанием не решить собственных проблем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. "В условиях существования односторонней травли, такой как санкции и блокады, Китай решительно поддерживает каждую страну в деле защиты своих законных прав, поддержании справедливости и открытости международной системы, совместном укреплении глобального развития, совместном противостоянии технологическим блокадам, совместном сопротивлении разрыву цепочек", - сказал Ван И, выступая на общих прениях ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР. Он также отметил, что "санкционное давление не принесёт монопольных преимуществ, давлением и сдерживанием не решить собственных проблем, право каждой страны на лучшую жизнь нельзя отнять".
https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html
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в мире, китай, ван и (политик), оон, санкции
В мире, Китай, Ван И (политик), ООН, Санкции
Китай призвал страны противостоять незаконным санкциям и блокадам

Глава МИД Китая Ван И: санкции и сдерживание не решат проблем стран-монополистов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Давлением и сдерживанием не решить собственных проблем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"В условиях существования односторонней травли, такой как санкции и блокады, Китай решительно поддерживает каждую страну в деле защиты своих законных прав, поддержании справедливости и открытости международной системы, совместном укреплении глобального развития, совместном противостоянии технологическим блокадам, совместном сопротивлении разрыву цепочек", - сказал Ван И, выступая на общих прениях ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР.
Он также отметил, что "санкционное давление не принесёт монопольных преимуществ, давлением и сдерживанием не решить собственных проблем, право каждой страны на лучшую жизнь нельзя отнять".
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