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В Ростовской области выросла площадь пожара, возникшего после падения БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
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18:57 29.09.2024
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В Ростовской области выросла площадь пожара, возникшего после падения БПЛА
В Ростовской области выросла площадь пожара, возникшего после падения БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
В Ростовской области выросла площадь пожара, возникшего после падения БПЛА
Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 82 гектаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:57
2024-09-29T18:57
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 82 гектаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. Днем на территории лесничества в Селивановском сельском поселении был введен режим ЧС. По данным деплесхоза по ЮФО, лесной пожар был зарегистрирован в 7.10 воскресенья на площади 0,5 гектара на территории Селивановского участкового лесничества. "Крупный лесной пожар в Ростовской области, по состоянию на 17.00, распространился на площади 82 гектара", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области выросла площадь пожара, возникшего после падения БПЛА

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 82 гектаров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 82 гектаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.
В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. Днем на территории лесничества в Селивановском сельском поселении был введен режим ЧС.
По данным деплесхоза по ЮФО, лесной пожар был зарегистрирован в 7.10 воскресенья на площади 0,5 гектара на территории Селивановского участкового лесничества. "Крупный лесной пожар в Ростовской области, по состоянию на 17.00, распространился на площади 82 гектара", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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