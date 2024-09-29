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В Ростовской области выросла площадь пожара, возникшего после падения БПЛА
В Ростовской области выросла площадь пожара, возникшего после падения БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
В Ростовской области выросла площадь пожара, возникшего после падения БПЛА
Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 82 гектаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:57
2024-09-29T18:57
2024-09-29T18:57
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 82 гектаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. Днем на территории лесничества в Селивановском сельском поселении был введен режим ЧС. По данным деплесхоза по ЮФО, лесной пожар был зарегистрирован в 7.10 воскресенья на площади 0,5 гектара на территории Селивановского участкового лесничества. "Крупный лесной пожар в Ростовской области, по состоянию на 17.00, распространился на площади 82 гектара", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области выросла площадь пожара, возникшего после падения БПЛА
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 82 гектаров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 82 гектаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.
В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. Днем на территории лесничества в Селивановском сельском поселении был введен режим ЧС.
По данным деплесхоза по ЮФО, лесной пожар был зарегистрирован в 7.10 воскресенья на площади 0,5 гектара на территории Селивановского участкового лесничества. "Крупный лесной пожар в Ростовской области, по состоянию на 17.00, распространился на площади 82 гектара", - сказал собеседник агентства.