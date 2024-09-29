https://ria.ru/20240929/pozhar-1975372262.html

В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар

В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 29.09.2024

В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар

Пожарные локализовали на 3 тысячах квадратных метрах ландшафтный пожар в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:51

2024-09-29T18:51

2024-09-29T18:51

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Пожарные локализовали на 3 тысячах квадратных метрах ландшафтный пожар в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Сухая растительность загорелась в районе хутора Аюта на 1 тысяче квадратных метрах в воскресенье днем. Из-за пожара на 1011-м километре автодороги М-4 "Дон" возникло задымление. "В 18.10 пожар локализован на 3 тысячах квадратных метрах", - сказал представитель ведомства. Пожар тушат 23 человека и семь единиц техники.

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ростовская область

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происшествия, ростовская область, россия