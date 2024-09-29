https://ria.ru/20240929/pozhar-1975372262.html
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 29.09.2024
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар
Пожарные локализовали на 3 тысячах квадратных метрах ландшафтный пожар в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:51
2024-09-29T18:51
2024-09-29T18:51
происшествия
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Пожарные локализовали на 3 тысячах квадратных метрах ландшафтный пожар в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Сухая растительность загорелась в районе хутора Аюта на 1 тысяче квадратных метрах в воскресенье днем. Из-за пожара на 1011-м километре автодороги М-4 "Дон" возникло задымление. "В 18.10 пожар локализован на 3 тысячах квадратных метрах", - сказал представитель ведомства. Пожар тушат 23 человека и семь единиц техники.
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975368772.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар на площади 3 тыс "квадратов"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Пожарные локализовали на 3 тысячах квадратных метрах ландшафтный пожар в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Сухая растительность загорелась в районе хутора Аюта на 1 тысяче квадратных метрах в воскресенье днем. Из-за пожара на 1011-м километре автодороги М-4 "Дон" возникло задымление.
"В 18.10 пожар локализован на 3 тысячах квадратных метрах", - сказал представитель ведомства.
Пожар тушат 23 человека и семь единиц техники.